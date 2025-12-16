우수상(교육부장관상), 장려상 2개 수상

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시교육청은 교육부가 주최하고 한국교육환경보호원이 주관한 ‘2025년 학교급식 우수사례 공모전’에서 우수상(교육부장관상)을 수상했다고 16일 밝혔다.

부산교육청은 특히 우수상과 함께 2개의 장려상을 동시에 수상하며 12개 분야에서 3개의 상을 받아 전국 최다 수상의 영예를 안았다. 해당 공모전은 교육부가 학교급식 현장의 우수사례를 발굴해 이를 각급 학교에 공유하기 위해 매년 개최하는 행사로, 전국 초․중․고․특수학교 및 교육(지원)청 교직원을 대상으로 실시한다.

우수상은 이현주 상학초등학교 영양사를 비롯한 10명으로 구성된 중등학교 급식레시피연구회가 수상했다. 연구회는 ‘조리흄 ZERO! 안전한 학교급식, 오븐조리 활성화를 통한 미래 학교급식 표준 제시’를 주제로, 안전성과 영양, 학생 기호를 고려한 조리방법 개선 성과를 높이 평가받았다.

장려상은 이성혜 양덕초등학교 영양교사 등 10명으로 구성된 학교영양상담교육연구회가 ‘학생 맞춤형 영양상담과 교육을 통한 실천’ 사례로 수상했으며, 부산시교육청 또한 ‘영양수업 무료공유 프로젝트를 통한 영양교육 지원’ 사례로 장려상을 받았다.

교육부는 이번 부산교육청의 수상작을 포함한 우수사례를 자료집으로 제작해 전국 시·도교육청 등 교육현장에 배포하고 홍보할 예정이다.

김석준 교육감은 “이번 수상은 급식 운영과 영양교육 및 상담의 다각적 측면에서의 최다 수상이라는 점이 의미가 크다”며 “교육적 역할로서의 급식 운영과 내실있는 영양·식생활 교육 정책을 통해 학생의 행복한 성장을 지원할 수 있도록 계속해서 힘쓰겠다”고 말했다.