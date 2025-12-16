안전 의식 고취와 격려 위한 연말 맞이 감성안전보건행사

[헤럴드경제=김희량 기자] 반도건설은 연말을 맞아 현장 근로자와의 소통을 통해 안전 의식 고취와 노고를 격려하는 ‘마음의 우체통’과 ‘세이프티 트리’ 행사를 진행했다고 16일 밝혔다.

반도건설은 행사 기간 동안 현장마다 마음의 우체통을 제작하여 비치했다. 근로자 전원이 가족 혹은 동료에게 연말 인사와 더불어 안전에 대한 다짐을 담은 편지를 작성하는 형태로 진행했다. 편지 중 우수작을 별도로 선발하여 소정의 포상이 지급됐다. 우수작은 현수막으로 제작해 현장 근로자들의 안전 공감대 형성을 위해 따로 비치했다.

세이프티트리에는 한 해를 안전하게 마무리하고자 하는 근로자들의 바람과 다가오는 새해에도 ‘8년 연속 중대재해 ZERO’를 달성하고자 하는 의지를 담은 메시지를 적었다. 트리를 배경으로 사진을 찍을 수 있도록 즉석카메라를 비치하여 동료와의 즐거운 추억을 만들고 동시에 가족에게 선물할 사진을 촬영할 수 있게 했다. 삭막한 공사 현장에 생긴 세이프티트리 덕분에 현장 근로자들의 얼굴에 웃음꽃이 피었으며 특히 타지에서 크리스마스를 맞이하는 외국인 및 젊은 MZ세대 근로자의 호응이 좋았다는 평이 전해졌다.

한 현장 근로자는 “단순히 일방적으로 진행하는 안전교육보다 이렇게 가족과 나를 위해서 안전을 지켜야 한다는 마음가짐을 갖는 기회가 훨씬 와 닿는다”며 “안전은 스스로를 위해서 지켜나갈 때 비로소 재해로부터 자유로워질 수 있는 것 같다”고 답했다.

이정렬 반도건설 시공부문 대표는 “근로자가 직접 참여해 안전 의식을 고취하고 안전의 중요성에 대해서 공감하는 기회를 마련하려 노력하고 있다”며 “안전보건체계도 중요하지만 전사적인 안전에 대한 공감대 형성도 중요하기에 현장 근로자는 물론 협력사와의 소통의 기회를 더 마련할 것”이라고 말했다.