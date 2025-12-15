3세 경영·승계작업 본격화

[헤럴드경제=박성준 기자] 신창재 교보생명 회장의 장남 신중하 상무가 그룹의 인공지능(AI) 전환(AX) 업무를 총괄한다.

교보생명은 정기인사에서 신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장의 장남인 신중하 상무를 전사AX지원담당 겸 그룹경영전략담당으로 임명했다고 15일 밝혔다.

교보생명은 최근 조직개편에서 해당 조직을 신설하고, 산하에 AX전략담당·현업AI지원담당·AI테크담당·AI인프라담당 등 임원급 조직 4개를 편제했다.

신 상무는 그간 AI활용지원·고객의소리(VOC)데이터를 담당해 왔으나 이번 조직 확대로 그룹 내 AX 전략까지 담당하게 됐다. 교보생명은 “전사AX지원담당은 교보생명과 그룹의 AX 전략을 총괄해 수립하고, AI 과제의 실행력을 강화하는 역할을 수행할 것”이라고 말했다.

1981년생인 신 상무는 2015년 교보생명 관계사인 KCS손해사정에 대리로 입사한 뒤 2022년 교보생명으로 자리를 옮겨 그룹 디지털전환(DT) 등 디지털 전략 수립에 힘써왔다. 지난해 말 정기인사에서 상무로 승진했다.