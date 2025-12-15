월드 케이팝 페스티벌·APAN 스타어워즈·스트리트포스 서울 등 메인 프로그램 세부 공개 인플루언서 EDM파티 등 1인 미디어·크리에이터 체험·네트워킹 프로그램 대폭 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울경제진흥원(SBA, 대표이사 김현우)은 오는 12월 29일부터 2026년 1월 1일까지 동대문디자인플라자(DDP)에서 개최되는 ‘2025 서울콘(SEOULCon)’의 주요 프로그램과 시민 참여 이벤트를 공개했다.

2023년 첫선을 보인 서울콘은 3년 차를 맞아 글로벌 인플루언서와 시민이 함께 즐기는 대표 K-컬처 축제로 자리매김했다. 지난해 2024 서울콘은 6만여 명 방문, 3.2억 회 온라인 확산을 기록하며 서울의 문화·산업 활력에 기여했다. 보름 앞으로 다가온 올해 서울콘은 30여 개의 라이프스타일 프로그램으로 규모를 더욱 확대해 DDP 전역에서 펼쳐진다.

하나씩 베일 벗는 2025 서울콘 메인 프로그램…사전부터 뜨거운 인기!

올해 서울콘은 K-팝·드라마·스트릿댄스 등 서울의 핵심 콘텐츠를 대표하는 프로그램 라인업을 공개하며 본격적인 연말 축제 분위기를 예고했다.

‘서울콘X월드 케이팝 페스티벌-카운트다운(12.31)’에는 ▴다이나믹 듀오(Dynamicduo)와 ▴태민(TAEMIN), ▴비비(BIBI), ▴QWER이 올해 라인업으로 합류했다.

다이나믹 듀오(Dynamicduo)는 2014년 발표한 ‘에아오(AEAO)’가 2023년 챌린지 열풍으로 글로벌 차트에서 다시 주목받은 데 이어, 최근 SNS에서 또다시 챌린지를 촉발하며 세대를 아우르는 인기를 입증하고 있다.

태민(TAEMIN)은 오랜 기간 솔로 아티스트로서 독보적인 퍼포먼스 역량과 음악적 색채를 구축, 글로벌 시장에서 견고한 팬덤을 형성해온 대표적 K-팝 아티스트다.

비비(BIBI)는 솔직한 서사와 짙은 감성, 개성 강한 콘셉트로 자신만의 음악 세계를 구축하며 ‘밤양갱’, ‘책방오빠 문학소녀’ 등 글로벌 히트곡을 통해 해외에서도 강한 존재감을 입증한 아티스트다. 독창적 퍼포먼스와 스토리텔링으로 두터운 팬덤을 형성하고 있으며, 서울콘에서도 그녀만의 무드가 담긴 무대를 선보일 예정이다.

QWER은 글로벌 걸밴드 프로젝트 ‘최애의 아이들’을 통해 결성된 그룹으로, 멤버 개개인이 두터운 팬덤을 보유하고 있는 4인조 걸밴드이다. 현재는 첫 월드투어를 성황리에 진행하고 있으며, 서울콘 이후 마카오‧쿠알라룸푸르‧홍콩 등에서 공연이 이어질 예정이다.

이처럼 서울콘x월드 케이팝 페스티벌에서는 전 세계적으로 사랑받는 K팝 아티스트들이 한 자리에 모여 K팝의 위력을 유감없이 보인다. 본 공연의 블라인드 티켓(5만5000원)은 지난달 26일 오픈 후 매진됐으며, 현재는 오피셜 티켓(6만6000원)이 ‘NOL 티켓’에서 판매 중이다.

‘서울콘 APAN Star Awards(12.29)’는 서울콘에서 3회차 열리는 메인 프로그램으로, 서울경제진흥원과 한국연예매니지먼트협회가 공동주최한다. 올해도 배우 김승우와 방송인 박선영이 공동 MC로 나서며, tvN·티빙(TVING)을 통해 생중계된다.

심사 대상은 2024년 11월~2025년 10월 방영된 지상파·종편·케이블·OTT·웹드라마 등 국내 모든 드라마 콘텐츠이며, 총 19개 부문의 시상이 진행된다. 올해의 후보작에는 세계적인 사랑을 받은 tvN 미지의 서울, JTBC 옥씨부인전, 넷플릭스 은중과 상연, tvN 폭군의 셰프, 넷플릭스 폭싹 속았수다 등이 포함되었고, 박보검·이준호·변우석·아이유·임윤아 등 인기 배우들이 노미네이트되어 수상 결과에 이목이 쏠리고 있다.

‘K뷰티부스트(12.29)’는 올해로 3년 째 서울콘에서 개최되는 K뷰티 대표 프로그램으로, 지난해에는 글로벌 인플루언서 1600여 팀이 참여하며 큰 관심을 받았다.

올해는 북미 시장 진출 지원 프로그램을 연계해 K뷰티 브랜드의 해외 확산을 돕고, 메이크업 라이브 쇼·인플루언서들의 수익화 경험을 공유하는 세션 등 브랜드와 크리에이터 간 교류 프로그램을 한층 확대했다. 특히 트렌디한 스타일 콘텐츠로 주목받고 있는 글로벌 인플루언서 대성이 현장을 방문해 브랜드 및 참여 크리에이터와 다양한 방식의 교류를 진행할 예정이며, 브랜드와의 잠재적 콘텐츠 협업 기회도 구상할 예정이다. 이를 통해 K-뷰티 브랜드와 글로벌 뷰티 인플루언서 간 상호 성장의 장이 마련될 것으로 기대된다.

지난해 대비 확대된 1인 미디어 크리에이터를 위한 콘텐츠 경험 대폭 선사!

‘스트리트포스 서울(12.30)’은 올해 처음 서울콘에서 선보이는 글로벌 스트릿댄스 배틀 프로그램으로 1차 티켓팅 오픈 직후 빠르게 매진되며 높은 관심을 확인했다.

K-POP 퍼포먼스 부문에는 태국·필리핀·말레이시아·중국·일본·인도네시아·베트남·몽골·홍콩·한국 등 10개국이 온라인 예선에 참가했으며, 이 가운데 필리핀·태국·일본·몽골·한국 등 5개국 44명이 본선에 진출했다. 본선 경연은 오는 30일 서울콘 현장에서 진행되며, 같은 날 K-POP 퍼포먼스 본선과 함께 배틀 부문인 오픈 스타일 배틀도 열린다. 오픈 스타일 배틀은 2vs2 일반부와 1vs1 청소년부 두 개 부문으로 구성되며, 심사에는 쿄카·5000·왁씨·허니제이·시미즈 등 세계적인 댄서들이 참여한다.

DDP 외부 어울림광장에서는 스트리트포스 서울과 연계한 부대행사 ‘랜덤플레이댄스(12.29.~12.31.)도 진행된다. K팝 글로벌 댄스(12.29.), K콘텐츠 테마 댄스(12.30.), 국악·비트박스로 재해석한 K팝 댄스(12.31.) 3일 간 새로운 콘텐츠로 구성되며 누구나 참여 가능한 일상형 축제로, 서울콘의 야외 분위기를 더욱 다채롭게 만들 예정이다.

‘2025 서울콘 메가 인플루언서 EDM 파티(12.30.)’는 서울콘 방문 인플루언서들을 위한 파티 프로그램이다.

올해는 아트홀 2관에서 개최되어 지금까지 서울콘에서 진행된 인플루언서 파티와는 차원이 다른 규모다. 서울콘에 방문한 인플루언서라면 절대 놓쳐서는 안되는 인플루언서 네트워킹을 위한 대표 프로그램으로, 화려한 EDM 연출과 서울콘 굿즈, 현장 이벤트 등이 준비되어 있다. 서울콘에 방문한 글로벌 인플루언서들 간 교류 및 콜라보 촬영의 장으로 기대된다.

‘브랜드 팝업존(12.29.~12.31.)’은 올해 처음으로 아트홀 복도 공간을 활용해 3일 간 운영된다.

사전 티켓팅이나 초청 없이 서울콘 신청자라면 누구나 자유롭게 방문 가능하며, 총 15여 개의 체험·전시 부스가 마련된다. 인플루언서로서 서울콘 방문을 기념할 수 있는 포토부스·포토월, 코스프레 인플루언서팬미팅, 각종 현장 오락 콘텐츠 이벤트 등 크리에이터와 시민이 함께 즐길 수 있는 참여형 프로그램으로 구성된다.

서울콘 신청 오픈…공식 누리집을 통해 확인 가능

2025 서울콘 공식 누리집(seoul-con.co.kr)에서 모든 프로그램 정보 및 신청이 가능하며, 공식 인스타그램에서도 라인업·이벤트 정보를 확인할 수 있다.

서울콘은 대부분 무료로 진행되나 일부는 유료·초청 형태로 진행되므로 사전에 공식 누리집을 통한 프로그램별 안내 확인이 필요하다.

서울콘 인스타그램에서는 팔로우 이벤트를 시작으로 다양한 붐업 이벤트가 진행된다. 상품으로는 ‘서울콘 월드K팝 페스티벌’ 입장권, 서울콘 기간 동안 DDP 뮤지엄에서 진행되는 전시(울트라백화점 서울, 장 미셸 바스키아 전) 입장권, 2025 서울콘 한정판 굿즈 등이 제공된다.

서울콘은 서울시가 개최하는 겨울축제 ‘2025 서울윈터페스타’의 핵심 프로그램이다. 서울윈터페스타 기간 동안 서울콘은 서울라이트 DDP, 제야의 종 타종행사를 비롯한 다수의 대시민 참여 프로그램과 연계되어, K-컬처와 서울의 라이프스타일을 이끄는 중심 플랫폼 역할을 수행 예정이다.

김현우 서울경제진흥원 대표이사는 “2025 서울콘은 글로벌 인플루언서와 시민이 함께 만드는 서울의 대표 연말 축제”라며 “다양한 프로그램과 이벤트를 통해 특별한 12월의 경험을 제공, 서울의 매력을 전 세계로 널리 알려주길 기대한다”고 밝혔다.