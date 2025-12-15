[헤럴드경제=배문숙 기자]한국산업기술기획평가원은 스스로 과업 목표를 설정하고 실행하는 에이전틱 인공지능(Agentic AI) 기반의 디자인 플랫폼 ‘젠프레소(GenPresso)’를 시범 운영에 들어갔다고 지난 12일 밝혔다.

산기평은 산업 전반의 인공지능 전환(AX)에 대응해 세계 최고 수준의 디자인 핵심기술 확보를 목표로 ‘디자인산업기술개발사업’을 추진 중 이다. ‘젠프레소(GenPresso)’는 이 사업을 통해 개발된 플랫폼으로, AI 기술의 빠른 진화 속도에 맞춰 신속하게 성과를 도출했다는 점에서 의미가 크다고 산기평은 설명했다.

이번 플랫폼은 현경훈 한양대 교수 연구팀이 총괄하는 ‘디자이너 중심의 AI 디자인 생성 파이프라인 개발’ 과제를 통해 개발되고 있다.

이번 오픈 베타 서비스는 올해 11~12월 현직 디자이너및 디자인 종사자 등 산·학·연 전문가 약 300명을 대상으로 주요 기능 검증과 실무 적용성 평가를 완료한 뒤 공개된다. 향후 운영 과정에서 축적되는 데이터를 기반으로 2028년까지 ▷디자이너 간 협업 기능 ▷Agentic AI 기반 의도 추론 기술 ▷3D 모델 파트 세분화 ▷CAD 변환 및 제조 시뮬레이션 연동 기술 등을 단계적으로 고도화 디자이너 중심 AI 생성 파이프라인의 완성을 목표로 하고 있다.

한승엽 산기평 산업혁신부원장은 “디자인산업이 새로운 패러다임을 맞은 AX시대에는 기술개발 지원이 필수”라며 “산기평은 앞으로도 디자이너와 산업현장에 특화된 지능형 기술 개발을 지속적으로 지원하겠다”고 강조했다.

현재 ‘GenPresso’는 베타 버전으로 이용 가능하며, 2026년 라스베이거스에서 개최되는 CES 2026에 전시될 예정이다.