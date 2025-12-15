[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 이이경 사생활 루머 폭로자라고 밝힌 독일인 여성 A 씨가 “폭로 이후 지속적인 협박을 받고있다”고 주장했다.

독일인 여성 A는 14일 X(옛 트위터)에 “특정 배우를 폭로한 후 지속적인 협박을 받아왔다”며 “이틀 전부터는 내 신상을 의도적으로 훼손하기 위한 인스타그램 계정이 개설됐고 어플로 생성된 조작된 카카오톡 대화 캡처와 나의 동의없이 유포된 사적인 사진이 게시되고 있다”고 밝혔다.

이어 “해당 계정은 처음 게시한 카톡 대화가 지나치게 부자연스럽다는 점을 인지했는지 이후 게시물을 삭제한 뒤 흐릿하게 편집해 다시 올렸다”며 “조작된 카톡 대화에 사용된 모자를 쓴 비행기 셀카 사진은 배우 본인(이이경)과 나만 소유하고 있는 사진이다. 난 그 누구와도 공유한 적 없다. 허위 서사를 만들기 위한 조작 에 사용됐다는 점에서 그 출처는 명확하다고 판단했다”고 했다.

A씨는 “일반적으로 이러한 대화 생성 어플은 악의적 도용이나 오해를 방지하기 위해 실제 카톡과 미묘한 차이를 두고 설계 돼 있다. 화면상 드러나지 않더라도 이미지 내부에 생성 혼적이나 워터마크가 남는 경우가 많다”며 “해당 계정에는 내가 보관하고 있지 않은, 오직 나와 배우 둘만 나눈 카톡 대화 일부가 포함됐고 그 안에는 나의 가족 회사와 관련된 민감한 개인 정보까지 노출 돼 있었다”고 설명했다.

그러면서 “단순한 추측이나 제3자 창작으로는 알 수 없는 정보다. 개인정보를 훼손하려는 명백한 의도가 있다”며 “조작된 카톡 대화 유포, 사적인 사진 유출, 의도적인 신상 훼손 및 협박 관련 모든 정황과 증거를 기록·보관하고 있다. 더 이상 묵과하지 않고 적절한 법적조치를 취할 예정”이라고 경고했다.

앞서 A씨는 지난 10월 자신의 블로그에 ‘이이경님 찐모습 노출합니다’라는 제목의 게시물을 올렸다. 이이경으로 추정되는 인물이 A씨에게 신체 사진을 요구하고 욕설, 성희롱, 음담패설한 내용이 담겼다.

이후 이이경 소속사 상영이엔티는 허위 사실 유포와 악성 루머 등에 대한 법적 대응을 예고했고 A씨는 한 차례 AI 기능을 이용한 조작이라고 사과했다가 며칠 뒤 증거가 실제라고 말을 번복했다.

한편 이이경은 논란의 여파로 MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에서 하차했고 MC 합류가 예정돼 있던 KBS 예능 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 출연도 무산됐다.