GM 한국사업장 전략 컨퍼런스 “한국에 확고한 약속 변함 없어” 멀티브랜드·판매 네트워크 강화

제너럴모터스(GM) 한국사업장이 한국 내 생산 시설에 3억달러(약 4429억원)를 투자해 제품 생산을 지속할 기반을 강화한다.

헥터 비자레알(사진) GM 한국사업장 사장 겸 최고경영자(CEO)는 GM 한국사업장에 대한 15일 이같은 지속적인 투자를 공언했다. GM 한국사업장이 국내 사업 및 투자 계획을 대외적으로 발표한 것은 이례적이다.

한국사업장은 인천 서구 청라국제도시에 위치한 GM 청라 주행시험장의 타운홀에서 ‘GM 한국사업장 2026 비즈니스 전략 컨퍼런스’를 열고, 내년 비즈니스 전략을 발표했다.

GM 한국사업장은 ▷청라 주행시험장 내 신규 버추얼 센터 오픈을 통한 가상-실물 통합 개발 모델 전환과 한국의 글로벌 엔지니어링 허브 역할 강화 ▷2024년 흑자 기록과 지속가능한 수익 구조 구축 ▷국내 생산시설에 대한 지속 투자와 한국 생산 차량에 대한 글로벌 시장의 견조한 수요 ▷GMC·뷰익 론칭을 포함한 국내 멀티 브랜드·채널 전략 확대 및 판매·서비스 네트워크 강화 등 2026년 비즈니스 방향과 주요 이니셔티브 추진 현황을 공유했다.

헥터 비자레알 사장은 “GM은 지난 20여 년간 한국에서 1330만대를 생산하고 국내 시장에 250만대를 판매하며, GM 한국사업장을 한국 자동차 산업의 핵심 축으로 자리매김시켰다”며 “앞으로도 차량 디자인과 엔지니어링부터 생산, 판매에 이르는 전 주기 역량을 한국에서 더욱 강화하는 것은 물론 차세대 내연기관 차량과 전기차 포트폴리오를 확대하고, 한국 고객을 위한 첨단 주행 기술을 도입하며, 한국 자동차 생태계와 지역경제의 강력한 파트너로서 한국 시장과 함께 성장해 나가겠다”고 말했다.

특히, 헥터 비잘레알 사장은 “GM 한국사업장은 한국에서 생산된 차량에 대한 강한 글로벌 수요에 대응하며, GM의 글로벌 성장 전략에서 핵심적인 생산 거점 역할을 수행하고 있다”며 “중장기 경쟁력 강화를 위해 국내 생산 기반에 대한 투자를 지속할 것”이라고 강조했다.

GM 한국사업장은 내년에 쉐보레와 캐딜락을 기반으로, GMC와 뷰익이라는 두 개의 신규 브랜드를 한국에 도입하고, 슈퍼크루즈와 같은 첨단 기술을 적용한 폭넓은 차량 포트폴리오를 제공함으로써 한국 고객에게 한층 향상된 브랜드 경험을 제공하겠다는 구상이다. 서재근 기자