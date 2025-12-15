[헤럴드경제=장연주 기자] 2030세대의 ‘여윳돈’이 3년 만에 다시 감소한 것으로 나타났다. 전체 가구주는 흑자를 기록했지만, 유독 2030세대는 감소했다. 이는 젊은 세대의 소득은 그대로인 반면, 주거비와 이자비용 등 지출 부담이 커졌기때문이라는 분석이다.

국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)이 14일 공개한 자료에 따르면, 올 3분기 39세 이하 가구주의 월평균 흑자액은 124만3000원으로 집계됐다.

이는 전년 동기 대비 2.7% 감소한 수치로, 2022년 3분기(-3.8%) 이후 3년 만의 감소 전환이다.

하지만 같은 기간 전체 가구주의 흑자액은 143만7000원으로 12.2% 늘어 청년층과 대조적인 모습을 보였다.

흑자액은 가구 소득에서 세금·이자 등 비소비지출과 식비·주거비 등 소비지출을 뺀 금액으로, 저축·투자에 투입 가능한 ‘여윳돈’을 뜻한다.

청년층의 여윳돈 감소는 소득 증가세 둔화와 지출 확대가 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다.

올 3분기 39세 이하 가구주의 월평균 소득은 503만6000원으로 전년 대비 0.9%(4만6000원) 증가하는데 그쳤다. 이는 2019년 관련 통계 작성 이후 3분기 기준 최저 증가율·증가폭이다.

특히 물가를 감안하면 실질소득은 뒷걸음질친 셈이다.

소득의 대부분을 차지하는 경상소득(495만원)은 1.3% 늘었지만, 2022년 3분기(0.8%) 이후 가장 낮은 증가율을 기록했다.

근로소득(377만1000원)은 0.9% 감소해 2020년 3분기(-0.2%) 이후 5년 만에 줄었고, 사업소득(53만원)도 3년 연속 감소했다. 청년층 취업 여건 둔화와 자영업 부진이 맞물린 결과로 풀이된다.

다만, 정부 및 지방자치단체로부터 받는 각종 지원금과 보조금을 포함하는 공적 이전소득(44만1000원)은 민생회복 소비쿠폰 지급 등의 영향으로 약 60% 증가했다.

소득 증가 폭보다 지출 증가 폭이 더 컸던 것으로 나타났다.

39세 이하 가구주의 가계지출(379만3000원) 가운데 월평균 소비지출은 285만9000원으로 1년 새 3.1% 증가했다. 특히 월세·임대료를 포함한 ‘실제 주거비’는 21만4000원으로 11.9% 증가하면서 전체 가구주 평균(12만9000원, 2.2% 증가)을 크게 웃돌았다.

비소비지출도 부담을 키웠다. 세금·사회보험료와 함께 이자비용이 16만6000원으로 23.4% 급증, 전체 가구주 증가율(13만3000원, 14.3%)을 훌쩍 넘어선 것으로 나타났다.