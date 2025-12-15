4년만에 우파 재집권, 경제침체 좌파 심판 불법이민·범죄 전면전 예고…美 환영 입장

14일(현지시간) 치러진 칠레 대통령선거 결선에서 강경보수 성향의 호세 안토니오 카스트(59) 공화당 후보가 좌파 집권진영의 지지를 받은 히아네트 하라(51) 공산당 후보를 누르고 대통령에 당선됐다. 4년 만에 우파로 정권교체가 이뤄진 칠레는 한국과 자유무역협정(FTA)을 처음 체결한 국가(2004년 발효)이기도 하다.

칠레 선거관리위원회(SERVEL)는 이날 개표율 99.33% 기준 카스트 후보가 58.18%, 하라 후보가 41.82%를 각각 득표했다고 밝혔다. 하라 후보는 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “카스트 대통령 당선인에게 전화를 걸어 축하를 전했다”며 패배를 공식 인정했다.

카스트 당선인은 지난달 16일 1차 투표에서 2위로 결선에 진출했으나, 이후 보수 지지층 결집에 성공하며 중도우파 성향의 세바스티안 피녜라 전 대통령(1949~2024) 이후 4년 만에 정권을 다시 ‘오른쪽’으로 돌려놓는 데 성공했다. 변호사 출신인 카스트 당선인은 2017년과 2021년에 이은 세 번째 도전 끝에 대권을 거머쥔 중량급 정치인이다. 2002년부터 2018년까지 하원 의원 4선을 지냈으며, 부친은 독일 나치당원 출신, 형은 아우구스토 피노체트 군부 독재 정권에서 장관을 지낸 이력으로도 잘 알려져 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 유사한 언행과 정치 스타일로 ‘칠레의 트럼프’로 불리는 그는 선거 과정에서 불법 이민자 강제 추방을 핵심 공약으로 내세웠다. 취임까지 남은 날짜를 일일이 세어가며 “옷만 걸친 채 떠나야 할 상황이 오기 전에 떠나라”고 경고하는 등 강경 메시지를 쏟아냈다.

질서 회복을 전면에 내세운 카스트 당선인은 경제 분야에서도 ‘시장경제로의 회귀’를 약속했다. 이번 선거로 중남미에서 우파 성향 정권 확산 흐름인 이른바 ‘블루 타이드(Blue Tide)’도 한층 뚜렷해졌다는 평가가 나온다. 현재 아르헨티나·에콰도르·파라과이·볼리비아·엘살바도르·코스타리카 등에서 범보수 정권이 집권 중이며, 온두라스 역시 정권 교체 가능성이 거론된다.

미국 트럼프 행정부는 즉각 환영 입장을 밝혔다. 마코 루비오 미국 국무장관은 축하 성명을 통해 “미국은 카스트 행정부와 긴밀히 협력하길 기대한다”고 밝혔다. 정목희 기자