출시 두 달도 채 되지 않아 급성장 최대 10% 적립 혜택 이벤트 진행

우리은행은 삼성전자와 제휴해 출시한 ‘삼성월렛 머니·포인트 서비스’ 신규 가입자가 100만명을 돌파했다고 15일 밝혔다.

이는 10월 서비스를 시작해 출시 3주 만에 50만명을 돌파한 데 이어 두 달이 채 되기 전에 거둔 성과다. 별도 애플리케이션 설치 없이 삼성월렛에서 바로 가입할 수 있는 편의성과 업계 최고 수준의 포인트 적립률이 주효했다고 우리은행은 보고 있다.

양사는 이번 100만명 돌파를 기념해 최대 10% 포인트 적립 이벤트를 이날부터 진행한다.

삼성월렛 머니로 오프라인 결제 시 ▷기본 0.5% 적립과 함께 한도가 소진될 때까지 ▷100만 돌파 기념 5% ▷우리은행 계좌 충전·결제 시 1.5% ▷‘삼성월렛머니 우리통장’ 사용 시 3% 혜택이 더해진다. 이에 따라 고객은 결제금액의 최대 10% 포인트를 받을 수 있다.

생활밀착형 제휴 혜택도 확대한다. GS25 편의점에서 3000원 이상 결제 시 1000포인트를 즉시 지급하며 롯데ON 등 주요 온라인 몰에서도 즉시 할인과 포인트 적립 혜택을 제공한다.

우리은행은 앞으로도 고객 혜택 범위 확대를 위해 제휴처를 지속적으로 확장할 계획이다. 김은희 기자