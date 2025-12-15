[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국도로공사와 고속도로장학재단은 12일 한국도로공사 교통관제센터에서 ‘2025년 고속도로 장학생 증서 수여식’을 개최했다고 밝혔다.

공사는 지난 10월 10일까지 고속도로 사고(교통사고 및 건설·유지관리 안전사고)로 사망한 자의 자녀이거나, 동 사고로 중증장애 판정을 받은 본인 또는 자녀를 대상으로 고속도로 장학생 신청을 받았다.

이후 미취학 아동부터 대학생까지 장학생 262명을 선발했으며, 12일 진행된 장학생 증서 수여식에서 장학금 총 9억6400만원을 전달했다.

고속도로장학재단은 1998년 장학사업 도입 이후 올해까지 총 7274명의 학생에게 134억원의 장학금을 전달하여, 고속도로 사고 피해가정 자녀들의 학업을 꾸준히 돕고 있다.

특히 올해부터는 대학생 장학금을 상향하고(기존 400만원→500만원), 가구당 지원 인원 한도를 확대하여(기존 1명→2명) 사고 피해가정에 대한 지원을 강화했다.

고속도로장학재단은 장학금 지급 외에도 사고 피해가정의 실질적인 자립을 돕기 위해, 장학생 취업역량 강화 교육 프로그램 ‘스탠드업(Stand-up)*’과 심리 안정 프로그램 ‘안아드림’ 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다.

이상재 고속도로장학재단 이사장은 “고속도로 장학금이 단순한 학비 지원을 넘어 학생들이 희망을 잃지 않고 미래를 설계할 수 있는 견고한 디딤돌이 되길 바란다”고 말했다.