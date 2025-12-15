실주행 데이터 기반 온실가스 감축량 정부 승인 획득 “데이터 기반 사업·친환경 사업 지속 강화”

[헤럴드경제=서재근 기자] SK렌터카가 ‘전기차 활용 온실가스 배출권 외부사업(이하 배출권거래제 외부사업)’에서 국토교통부로부터 사업 첫 해 1921톤 CO₂-eq(이산화탄소 환산 톤)의 순 감축량을 인증받았다고 15일 밝혔다.

해당 사업은 SK렌터카와 SK텔레콤이 2023년 9월 공동 추진해 국토교통부 승인을 받은 프로젝트다. 이번 인증은 지난 4월 국토교통부 평가 승인에 이어 이달 기후에너지환경부의 배출량 인증위원회 최종 심의를 통과했다. 이는 승용 전기차의 실주행 데이터를 기반으로 감축 효과를 확인받은 국내 최대 규모이자 업계 최초의 사례다.

‘배출권거래제 외부사업’은 온실가스 배출 규제 대상이 아닌 기업도 자발적 감축 활동을 통해 성과를 인정받을 수 있도록 마련된 제도로, 확보한 감축 실적은 상쇄배출권으로 전환돼 배출권 시장에서 거래된다.

이번 검증 대상에는 GV60, EV6, EV9, 아이오닉5·6, 테슬라 모델3·모델Y 등 전기차 12종이 포함됐다. SK렌터카는 회사가 독자 개발한 차량 관리 설루션 ‘스마트링크’를 통해 주행거리, 배터리 사용량, 충전 이력 등 실주행 데이터를 실시간으로 수집했으며, 이 데이터가 검증 과정에서 객관성과 투명성을 확보하는 핵심 역할을 했다.

SK렌터카는 국내 최대이자 업계 최초로 승인받은 이번 성과를 바탕으로 승용 전기차를 활용한 ‘배출권거래제 외부사업’이 국내 친환경 모빌리티 전환의 모범 사례가 될 수 있도록 지속 추진하고, 동시에 정부의 친환경 정책에도 부응할 수 있도록 해 나갈 계획이다.

아울러 SK렌터카를 이용하는 고객들이 탄소 배출량 감소 활동에 동참하는 효과를 만들 수 있도록 이 사업의 감축 성과에 상응하는 혜택을 전기차 이용객에게 제공하거나 감축량 가치 상당액을 지역 사회에 기부하는 등 고객, 사회와 동행할 수 있는 다양한 방안을 마련하여 친환경 차량 전환에 선도적 역할을 수행하겠다는 구상이다.