고객 편의성 및 사용자 중심 실질적 혜택 ‘큰 호응’ 가입자 100만 돌파 기념 프로모션 진행

[헤럴드경제=박혜림 기자] 삼성전자가 지난 10월 출시한 충전식 간편결제 서비스 ‘삼성월렛 머니·포인트’의 가입자가 100만명을 돌파했다.

삼성전자는 ‘삼성월렛’ 애플리케이션에서 결제·충전·포인트 적립·포인트 사용 등을 사용할 수 있도록 한 것이 큰 호응을 얻었다며 15일 이같이 밝혔다.

삼성전자에 따르면 특히 삼성월렛의 ‘혜택 탭’에 있는 ‘선물하기’를 통해 제품을 구매하면 결제 금액의 일부가 포인트로 적립되는 혜택이 사용자들에게 큰 인기를 끌었다.

이밖에 삼성월렛의 다양한 기능들도 주목 받았다.

‘삼성월렛 머니’는 실물 카드가 필요 없는 모바일 결제 수단으로, 사용자들은 기존에 사용하던 은행 계좌를 삼성월렛 머니와 연결해 간편하게 사용할 수 있다. ‘삼성월렛 포인트’는 삼성월렛 머니로 결제할 때마다 자동으로 일정 금액이 포인트로 쌓이는 리워드 서비스로 포인트는 현금처럼 다시 사용할 수 있다.

‘삼성월렛 머니·포인트’는 ▷적립한도에 제한이 없는 ‘무제한 적립 구조’ ▷모든 오프라인 카드 가맹점에서 결제와 포인트 적립/사용 가능 ▷다양한 프로모션 등 사용자 편의성을 고려한 실질적인 혜택을 제공하고 있다.

삼성전자는 ‘삼성월렛 머니·포인트’ 가입자 100만명 달성을 기념해 다양한 프로모션을 진행한다.

먼저, 15일부터 삼성월렛 머니·포인트로 결제하는 고객에게 결제 금액의 최대 10%를 삼성월렛 포인트로 적립해준다.

또 삼성전자는 삼성월렛 머니 3회 결제 시 1000 포인트를, 5회 결제 시 2000 포인트를 고객들에게 추가 지급한다.

삼성월렛 앱에서 룰렛 게임과 즉석 당첨형 리워드 등 다양한 이벤트도 운영한다.

채원철 삼성전자 MX사업부 디지털월렛팀장 부사장은 “삼성월렛 머니·포인트는 디지털 결제와 리워드 서비스의 통합을 통해 고객의 편의성과 혜택을 크게 강화했다”며 “앞으로도 더욱 다양하고 실질적인 혜택을 제공해 삼성월렛 생태계를 더욱 확장하는 한편, 고객 가치를 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.