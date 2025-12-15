[헤럴드경제(상주)=김병진 기자]경북 상주시 중화농협(조합장 노연구)은 지난 12일 화서면 중화농협 농산물산지유통센터에서 ‘중화농협 샤인머스캣 미국 수출 선적식’을 개최햤다.

이번 수출 선적은 중화농협이 미국 대형 유통망인 코스트코(Costco)와 체결한 수출 계약에 따른 것으로, 40피트 컨테이너 22대 규모(총 16억원 상당)의 대형 성과다.

해당 물량은 11월 중순부터 순차적으로 선적돼 12월까지 미국 현지 코스트코 매장에 공급되며 이는 상주 샤인머스캣의 품질 경쟁력과 안정적 수출 인프라 기반 확충을 다시금 입증한 사례로 평가된다.

이뿐만 아니라 중화농협은 샤인머스캣 수출을 통해 2025년 연간 수출액 300만 달러를 최초로 돌파하는 성과를 거뒀다.

이는 상주 포도 수출 역사상 큰 의미가 있는 기록으로 지속적인 품질 고급화와 해외시장 맞춤형 전략이 포도처럼 달콤한 결실을 맺은 결과로 분석된다.

상주시 관계자는 “이번 미국 수출 성과는 농가와 농협, 수출업체와 행정이 함께 만든 결과”라며 “앞으로도 샤인머스캣을 포함한 상주 포도의 수출 경쟁력을 더욱 높일 수 있도록 행정·재정적 지원을 강화해 나가겠다”고 말했다.