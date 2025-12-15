‘USNS 아멜리아 에어하트’, 4만t 탄약·화물 운반선 1월부터 정비 작업 착수, 3월 미 해군에 함정 인도

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] HJ중공업이 미 해군 군수지원함 MRO(유지·보수·정비) 사업에서 계약을 체결하는 데 성공했다. HJ중공업의 이번 계약은 국내 중형조선사 가운데 처음으로 미 해군 MRO 시장에 본격적으로 참가했다는데 의미가 있다

HJ중공업은 미 해군 보급체계사령부(NAVSUP)와 해상수송사령부(MSC) 소속 4만t급 건화물·탄약 운반선 ‘USNS 아멜리아 에어하트(USNS Amelia Earhart)’함의 중간 정비(Mid-Term Availability) 계약을 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 MRO 사업은 함정의 운용 준비 태세를 유지하기 위해 필수적인 유지·보수·정비 및 성능 개선 작업을 포함한다. 정비 대상 함정인 USNS 아멜리아 에어하트함은 미 항공모함과 전투함 등 주력 함정에 최대 6000t의 탄약·식량·화물과 2400t의 연료를 보급하는 군수지원함이다.

2008년 취역 이후 미 해군의 핵심 군수지원 임무를 수행해 왔으며, 길이 210m, 너비 32m, 최대 속력 20노트(약 37km/h)의 제원을 갖췄다. 함명은 미국의 인권 운동가이자 여성으로서는 최초로 대서양 횡단비행에 성공한 아멜리아 에어하트의 이름에서 유래했다.

함정 MRO는 선박의 생애주기 전반에 걸쳐 고부가가치 정비 서비스를 제공하는 사업이다. 특히 미 해군 함정 MRO는 엄격한 규정과 고도의 기술력이 요구돼 진입장벽이 높지만 그만큼 수익성도 높다.

최근 한·미 간 마스가(MASGA) 프로젝트와 미국 국방부의 지역기반 지속지원 프레임워크(RSF) 정책 도입으로 인도·태평양 지역 동맹국 간 방산 협력이 확대되면서 국내 방산업계의 기대감도 커지고 있다.

HJ중공업은 특수선 건조와 정비 분야에서 축적한 경험을 바탕으로 2024년부터 해외 MRO 시장 진출을 본격 준비해 왔다. 1974년 국내 최초 해양방위산업체로 지정된 이후 최신예 함정 건조부터 MRO 사업에 이르기까지 1200척이 넘는 함정과 군수지원체계 사업을 수행해 온 점이 강점으로 꼽힌다.

올해 들어 MRO 사업 진출을 본격화하면서 주한 미 해군사령관과 미 해군 보급체계사령부 현장실사단, 미 상무부 부차관보 등이 부산 영도조선소를 잇달아 방문해 시설·장비·보안 체계와 기술력을 직접 확인하기도 했다.

유상철 HJ중공업 대표는 “이번 계약을 통해 회사의 정비 역량과 기술력, 계약 이행 능력 등 MRO 사업의 핵심 경쟁력이 국제적으로 인정받았다”며 “50여 년간 함정 전문 방위산업체로 쌓아온 기술력과 인프라를 바탕으로 미 해군이 요구하는 납기와 품질을 충족해 신뢰를 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.

HJ중공업은 내년 1월부터 부산 영도조선소 안벽에서 본격적인 정비 작업에 착수해 선체 및 주요 시스템 점검·수리, 부품 교체, 도장 작업 등을 진행한 뒤 내년 3월 말 미 해군에 함정을 인도할 예정이다.