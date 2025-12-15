2025년 구로구 협치회의 성과 공유· 로고 선정을 위한 투표 진행 민관협치 사업 추진 모범구민·유공 공무원 표창과 소통의 시간 가져

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)는 19일 오후 2시 구청 강당에서 ‘2025 함께하는 협치 구로 성과공유회’를 개최한다.

이번 성과공유회는 구로구 협치회의, 주민참여예산위원회, 공익활동지원센터가 ‘민관협력도시 구로’를 만들기 위한 1년간의 성과를 공유하며 화합의 시간을 갖고자 마련된다.

행사는 △내빈 소개 △모범 구민·우수 공무원 표창 △협치회의 성과 영상 시청 △구로구 협치사업 소개 △협치회의 로고 선정 투표 순으로 진행된다.

특히 구로구 민관협치 활성화에 기여한 구민 10명과 공무원 4명에게 표창장이 수여되며, 한 해 동안 추진된 협치의 다양한 현장을 담은 성과 영상을 상영한다.

이후에는 장인홍 구로구청장과 박민아 공동의장, 각 분과위원장들이 함께 협치 성과 토크콘서트를 진행해 협치의 의미를 함께 나눌 예정이다.

이와 함께 구로구 협치회의는 로고 선정 투표도 진행한다. 3개의 로고 후보 중에서 정보무늬(QR코드)로 투표를 진행해 최종 1건을 선정한다. 마지막으로는 민관이 자유롭게 소통하는 시간이 이어질 예정이다.

장인홍 구로구청장은 “협치사업이 정책으로 실행되기까지 민관이 함께 문제를 해결하려는 모습이 협치의 핵심 가치”라며 “앞으로도 민관협력 사업이 더욱 활성화되도록 구민들의 적극적인 참여를 기대한다”고 밝혔다.