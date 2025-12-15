[헤럴드경제=이명수 기자] 일본의 79세 고령 자녀가 병간호에 지쳐 100세 엄마를 숨지게 한 사건이 발생한 가운데, 현지 일각에서는 이를 안타까워하며 동정하는 목소리가 나오고 있다.

3일 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 외신에 따르면 와타베 마사토(79·남)는 100세 어머니의 입을 손으로 막아 질식사시킨 뒤 약 한 시간 후 구조대에 신고했다. 와타베는 경찰에게 “어머니를 돌보느라 지쳐 죽였다”고 자백했다.

또 와타베는 “나 자신도 몸이 좋지 않은데, 더 이상 어머니를 돌볼 수 없게 되는 상황이 걱정됐다”고도 덧붙였다.

이 사건이 알려진 이후 일각에서는 비판 대신 동정론이 나오고 있다.

현지 SNS에서는 “24시간 내내 간병하는 것은 정신적으로 고통스러운 일” “79세쯤 되면 누군가를 돌보는 역할이 아니라 어떤 형태로든 돌봄을 받는 역할이 돼야 한다” “살인을 정당화할 수는 없지만 충분히 힘들었으니 용서받기를 바란다” 등 자신이 비슷한 상황에 처하지 않기를 바란다는 내용이 주를 이뤘다.

이는 고령 자녀의 가족 부양 부담을 해소할 대책이 부족한 일본 사회의 현실을 반영한 반응으로 해석된다.