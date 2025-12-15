윗코프 “젤렌스키와 20개 조항 평화 계획 등 깊은 논의”

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국 대표단은 14일(현지시간) 독일 베를린에서 우크라이나 측과 진행한 우크라이나 전쟁 종전 논의에 “많은 진전이 이뤄졌다”며 “내일(15일) 오전에 다시 만날 계획”이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 특사인 스티브 윗코프는 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 올린 미-우크라이나 설명 자료에서 해당 회담이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 진행됐다고 전했다. 위코프 특사 외에 미국측 대표로 트럼프 대통령의 맏사위인 재러드 쿠슈너도 참석했다.

윗코프 특사는 이 회담이 5시간 이상 진행됐다면서 “대표단은 20개 조항의 평화 계획, 경제 의제, 그리고 더 많은 것들과 관련한 깊이 있는 논의를 했다”고 밝혔다. 특히 “많은 진전이 이뤄졌으며, 내일(15일) 오전에 다시 만날 계획”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 올해가 가기 전에 우크라이나 전쟁을 끝내기 위해 노력 중이다. 다만 미국이 애초 마련한 28개 조항의 평화 구상에 대해 우크라이나가 20개로 조항이 줄어든 수정안을 역제안하면서 이번 베를린 회담이 마련됐다.

미국의 종전 제안이 영토 분할이나 우크라이나 안전보장 등에서 애초 러시아에 유리한 쪽으로 기울어졌다는 평가가 많았다. 이에 15일까지 이어지는 미국과 우크라이나 간 회담에서 전쟁을 끝내기 위한 실질적인 합의가 이뤄질지 주목된다.