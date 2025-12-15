12일 오전 금천구청 소회의실에서 업무협약식 개최... 지역산업 연계형 인재양성 및 산학협력 활성화를 위한 지·산·학 협력

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 G밸리 혁신성장을 위해 지난 12일 금천구청 소회의실에서 성공회대와 업무협약을 맺었다고 밝혔다.

이에 따라 두 기관은 G밸리 기업 지원, 인재양성, 공동연구, 인프라 협력 등을 추진한다. 구체적으로 G밸리 기업 수요에 맞춰 교육 및 인턴십 프로그램 개발하고 G밸리 기업 재직자 직무능력 향상을 위한 교육을 운영한다.

대학의 교육과 연구를 기반으로는 공동기술을 개발하고 서비스와 조직을 혁신하는 한편 기술, 콘텐츠, 데이터를 기반으로 기업지원을 강화한다. 대학·지자체·기업이 보유한 인프라를 공동 활용해서 실질적인 협력사업도 추진한다.

특히 기술 고도화와 전문 인력 수급 부족 문제를 겪는 G밸리 중소기업들을 대상으로 한 지원 프로그램을 중점적으로 마련할 계획이라고 구는 강조했다.

구는 이번 협약은 성공회대가 보유한 연구역량을 G밸리 산업 구조와 연계, 지역 기업이 필요로 하는 실무형 인재를 양성하고 기업혁신을 지원하는 데 의미가 있다고 설명했다. 실제로 성공회대는 정보통신(IT), 인공지능(AI) 등에 특화되어 있어 G밸리 산업 구조와 연계한 전문 인재 양성에 적합한 교육 체계를 보유하고 있다.

구는 앞으로도 두 기간이 지속적인 논의를 통해 기업지원 프로그램을 구체화하고, 다양한 협력사업을 확대해 나갈 것이라고 덧붙였다.

유성훈 금천구청장은 “성공회대학교의 교육·연구 인프라를 지역 기업과 연계, G밸리에 최적화된 산학협력 모델을 만들겠다”며 “지역산업 발전을 위한 협력 기반을 지속적으로 확장해 나가겠다”고 말했다.