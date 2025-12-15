구, 단순 정보 제공 넘어 민원실·상담 예약까지 대행하는 ‘서초 AI전트’ 15일 첫선 사용자의 의도 파악해 실제 행정 절차 실행하는 행동형 인공지능 ‘에이전트’ 모델 지자체 최초 구현 인공지능이 스스로 구청 홈페이지를 학습한 뒤 최신 행정 정보를 기반으로 답변 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 지방자치단체 최초로 민원인의 요구사항을 직접 수행하는 에이전트형 인공지능 챗봇 서비스 ‘서초 AI전트’ 개발을 완료, 15일부터 본격적인 서비스에 나선다.

‘서초 AI전트’는 단순히 텍스트·이미지를 생성해 주던 기존 공공기관 챗봇의 한계를 뛰어넘어 사용자의 의도를 파악해 실제 행정 절차를 실행하는 행동형 ‘AI 에이전트’ 서비스다. 올해 1월부터 개발에 착수해 약 1년간의 개발과 최적화 과정을 거쳤으며, 전국 지방자치단체 최초의 인공지능 에이전트(AI Agent) 모델 도입 사례다.

‘서초 AI전트’를 활용하면 다양한 행정서비스 사용 예약이 손쉽게 가능하다. 구청 오케이민원센터 민원 발급 예약을 위해 사용자가 민원 방문 예약 기능을 활성화하고 ‘가장 빠른시간 예약해줘’라고 입력하면 AI가 가장 빠른 시간을 찾아 예약 절차를 진행한다. 또, 서초 OK생활자문단 무료법률 상담 예약, 서초 디지털부스 예약 등 주민들이 자주 찾는 서비스를 자연어 대화만으로 손쉽게 예약할 수 있다.

‘서초 AI전트’는 최신 AI 기술 트렌드인 RAG(Retrieval-Augmented Generation, 검색 증강 생성) 기술을 적용한 것이 특징이다. RAG는 AI가 답변을 생성할 때 신뢰할 수 있는 외부 지식 데이터를 참조하는 기술이다. ‘서초 AI전트’는 구청 홈페이지의 방대한 행정 정보를 매일 학습하고 검색해 최신화된 답변을 생성한다. 이를 통해 생성형 AI의 고질적인 문제인 ‘할루시네이션(Hallucination, 거짓 정보를 사실처럼 답변하는 현상)’을 최소화하고, 매일 업데이트되는 최신 행정 정보를 주민들에게 정확하게 전달할 수 있다.

또, 800억(80B MoE) 규모의 연산 능력을 갖춘 고성능 거대언어모델(LLM)을 기반으로 개발돼 인간과 유사한 수준의 유창한 자연어 대화가 가능하다. 사용자의 질문을 단순 키워드가 아닌 의도 중심으로 이해하고, 그에 맞는 행정정보를 찾아 알려주는 방식이다. 기존 대부분의 공공 챗봇은 특정 단어나 문장을 정확한 키워드로 입력해야만 답변을 받을 수 있는데, ‘서초 AI전트’는 ‘출산지원금 신청 방법’이라는 키워드 대신 ‘아이 낳으면 지원금 받을 수 있나요?’같은 자연스러운 질문에도 대응이 가능하다.

이와 함께 보안 또한 획기적으로 강화했다. 구청 내부에 자체 인공지능 서버(On-premise)를 구축, 챗GPT나 제미나이(Gemini) 등 민간 생성형 AI 활용으로 발생할 수 있는 개인정보나 행정정보의 외부 유출 우려를 원천 차단했다. 이를 통해 주민들은 안심하고 적절한 행정 정보와 민원 상담 서비스를 이용할 수 있다고 구 관계자는 전했다.

구는 앞으로도 ‘서초 AI전트’의 기능을 지속적으로 고도화하며, 생활밀착형 인공지능 비서로서 단계적인 기능 업그레이드를 추진한다는 계획이다. 음성 입력이나 GPS 기반 위치 맞춤형 답변 서비스 등을 통해 불필요한 정보는 최소화하고 사용자가 찾는 정보만 요약·전달하도록 관련 기능을 강화한다.

또, 행정서비스 범위를 각종 신청·접수·조회 업무로 확장하고, 자주 찾는 생활·복지·교통 정보 등을 맞춤형으로 안내할 예정이다. 나이, 성별, 관심사 등의 정보를 바탕으로 추천 행사, 공연, 복지 서비스 등 최적화된 추천 서비스도 제공한다.

‘서초 AI전트’는 15일부터 서초구청 공식 홈페이지와 ‘서초 스마트시티’ 앱, 인터넷 브라우저의 ‘서초 AI전트’ 검색을 통해 언제, 어디서나 이용할 수 있다.

전성수 서초구청장은 “서초 AI전트는 단순한 민원 응대를 넘어, 구민의 입장에서 생각하고 행동하는 진정한 의미의 ‘디지털 인공지능 행정 비서’가 될 것”이라며 “AI 특구의 도시 서초답게 앞으로도 선도적인 AI 기반 행정서비스로 구민들의 편의를 극대화하겠다”고 밝혔다.