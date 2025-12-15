지역 상권 활성화 모범사례…타 지자체에서 벤치마킹 잇따라 오언석 구청장 “상인회와 전통시장 경쟁력 강화에 더욱 힘쓸 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석) 방학동도깨비시장이 중소벤처기업부가 주관한 ‘2025년 전통시장 및 상점가 활성화 유공 포상’ 전통시장‧상점가 부분에서 중소벤처기업부 장관 표창을 받았다.

앞서 지난해에는 도봉구가 지방자치단체 부문에서 장관 표창을 수상했다. 당시 서울시에서는 유일하게 표창을 받았었다.

도봉구 방학동도깨비시장은 2003년 상인회 결성 이후 다양한 특화사업과 환경개선 사업을 추진했고, 이번 유공 포상에서 그 공로를 인정받았다.

현재 방학동도깨비시장은 지역 상권 활성화를 일으킨 모범사례로 인근 지자체 등에서 벤치마킹이 잇따를 정도로 높은 관심을 받고 있다.

오언석 도봉구청장은 “방학동도깨비시장이 지역경제의 중심축으로 자리매김해 나가가고 있다. 앞으로도 상인회와 함께 전통시장 경쟁력 강화에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

개인 부문에서도 의미있는 성과가 있었다. 구는 서울시가 주관하는 전통시장 활성화 유공시민 표창에서 전지수씨가 개인 부문 서울특별시장상을 받았다고 전했다.

창동골목시장 상인인 전지수씨는 시장에서 발생한 화재를 ‘보이는 소화기’와 ‘지하매립식 소방함’을 적극 활용해 큰 피해없이 초기에 진화한 공로를 인정받아 시장상을 받았다.

구 관계자는 “상인 대상 예방교육이 실전에서 빛을 발한 경우”라며 “앞으로도 도봉소방서와 협력해 지역 내 전통시장 안전설비 확충, 화재 예방교육 등에 힘쓰겠다”고 말했다.