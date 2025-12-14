[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 사단법인 광주전남벤처기업협회(회장 김현수)는 광주정보문화산업진흥원(원장 이경주), 전남정보문화산업진흥원(원장 이인용), 에너지밸리기업개발원 등 4개 기관과 공동으로 지난 12일 홀리데이인 광주호텔에서 ‘2025 광주전남벤처기업인 및 정보통신기술(ICT)·소프트웨어(SW)인의 밤’ 행사를 성황리에 개최했다.

이번 행사는 강위원 전남도 경제부지사, 박종찬 광주전남지방중소벤처기업청장 등 주요 내빈과 지역 벤처·ICT·SW 기업인 및 관계자 250여 명이 참석했다. 어려운 경제 환경 속에서도 혁신 성장을 이끌어 온 기업인들의 노고를 치하하고 상호 교류를 확대하며 2026년의 새로운 도약을 다짐하는 자리로 마련됐다.

본 행사에 앞서 지역 기업의 실질적인 성장을 지원하기 위한 프로그램을 진행했다. 김두식 대한무역투자진흥공사(KOTEA)) 광주전남지원본부장은 광주전남지방중소벤처기업청 및 광주전남벤처기업협회 주관으로 ‘수출, 어렵지 않아요’를 주제로 강연하며 기업들의 글로벌 진출을 위한 실질적인 방안을 제시했다.

이어 인공지능(AI) 벤처기업 사업발표에는 글로벌 진출을 하고 있는 지역 대표 AI 벤처기업인 채인원 에코피스 대표가 AI 기반 수질 정화 연계 수상 태양광 시스템 구축 및 AI 기반 녹조 제거 솔루션 고도화에 대해 발표했다.

채 대표는 리벨리온 AI 신경망처리장치(NPU) 활용 아랍에미리트공화국(UAE) 기름 제거 로봇 운영 등 ‘AI Water Robotics’ 사업 소개로 AI 기술 혁신의 현주소를 보여줬다.

마지막으로 주제 특강에선 정영훈 엔백 정영훈 대표는 ‘미래 환경과 인간의 공존’을 주제로 강연에서 “기후 변화 대응, 탄소중립실현, 녹색금융활성화, 그린워싱 방지 등이 한국형 녹색분류체계(K-택소노미) 목적” 이라며 탄소배출이 회사의 존립에 영향을 주는 시대가 다가오고 있어 지속 가능한 산업 생태계 구축을 위해 탄소중립의 중요성을 강조했다.

개회식에서 김현수 광주전남벤처기업협회 회장의 환영사와 이경주 광주정보문화산업진흥원 원장의 인사말, 강위원 전남도 경제부지사의 축사가 이어지며, 기업인들의 노고에 감사와 격려를 표하고 혁신 성장에 대한 지자체의 지속적인 지원 의지를 보였다.

‘2025 광주전남 벤처인 유공자 포상’ 시상식에서는 기업가 정신을 바탕으로 지역 산업 발전에 기여한 기업인 및 지원기관 관계자 총 46명에게 표창을 수여했다.

주요 포상 수상자는 △중소벤처기업부 장관 표창 (3점) : 양국승 트래시스 대표, 김운봉 해신 대표, 한국방송통신전파진흥원 (기관)

△대한민국 벤처 30주년 공로상 (5점) : 서인주 헤럴드경제 호남취재본부 부장, 문승렬 조선대학교 미래사회융합대학 교수, 임미란 광주시의회 의원, 김경태 어니스트벤처스 부사장, 김지홍 광주정보문화산업진흥원 본부장

△광주시장 표창 (5점) : 양주성 레피소드 대표, 김강 세연이앤에스 대표, 유광현 에이아이시드 대표, 이필곤 이인 대표, 심세현 광주정보문화산업진흥원 수석

△전남도지사 표창 (5점) : 조재훈 마나 대표, 염정호 그린코어 대표, 김권태 옥과맛있는김치 영농조합법인 대표, 임지호 전남정보문화산업진흥원 선임, 허소진 에너지밸리기업개발원 선임

△광주전남지방중소벤처기업청장 표창 (5점) : 정원일 샤론테크 전무, 이동혁 에어테이터랩 대표, 위영수 마이스좋은공간 대표, 유도경 그린이엔에스 대표, 김민지 광주정보문화산업진흥원 책임

△광주지방조달청장 표창 (2점) : 박서연 카라멜라 대표, 양홍준 서원엘앤에이치 대표

△벤처기업협회장 표창 (5점) : 채인원 에코피스 대표, 장원재 기술보증기금광주지점, 정경호 에너지밸리기업개발원 실장, 이지영 광주정보문호산업진흥원 책임, 고영선 전남정보문화산업진흥원 선임

△광주정보문화산업진흥원 표창 (2점) : 김경룡 티처라인 대표 한국인터넷진흥원 지역정보보호센지원팀

△전남정보문화산업진흥원 표창 (2점) : 장철호 굿퍼스트정보기술 대표, 김형수 글로비트 전남 대표

△광주전남벤처기업협회장 표창 (12점) : 정우근 셀리안츠 대표, 정태영 위카모빌리티 대표, 홍진표 똑똑한세상 대표, 서광섭 씨앤유파트너스 이사, 김선미 F2NG글로벌뷰티아카데미 대표, 김덕량 찐테크 대표, 이테범 무진통상 대표, 지문세 아이엠에스유니온 대표, 김용기 유림테크 지점 대표, 서우종 인지솔루션 대표, 김하선 전남정보문화산업진흥원 책임, 강승희 무등일보 경제팀 기자

김현수 광주전남벤처기업협회 회장은 “엄중한 경제 상황 속에서도 혁신과 도전을 멈추지 않은 기업인들의 헌신에 깊이 감사드린다”며, “협회는 앞으로도 지역 벤처·ICT 기업들이 AI와 수출을 통해 글로벌 시장으로 뻗어 나갈 수 있도록 든든한 가교 역할을 수행할 것”이라고 밝혔다.