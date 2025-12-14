[헤럴드경제=이영기 기자] 김성제 의왕시장이 14일 오후 4시 9분께 경기도 의왕시 자택 아파트단지 내 골프연습장에서 심정지 상태로 쓰러져 병원으로 이송됐다.

“아파트 내 골프연습장에 쓰러진 사람이 있다”는 신고를 받고 현장에 출동한 소방 당국은 이날 오후 4시 31분께 김 시장을 병원으로 이송했다. 김 시장은 병원에서 응급치료 중인 것으로 전해졌다.

뇌에는 이상이 없으며 심혈관계 이상 여부에 대한 검사가 진행 중인 것으로 알려졌다. 김 시장은 검사가 끝나는 대로 중환자실로 옮겨져 치료를 계속할 예정이다.

의왕시 관계자는 “아직 의식은 없지만 호흡과 맥박은 회복된 것으로 확인했다”며 “당시 골프연습장에 있던 입주민이 옆에서 보고 빠르게 신고를 해줘 고비를 넘긴 것으로 보인다”고 말했다.

김 시장은 과거 협심증 진단을 받고 약을 먹었지만 최근에는 복용하지 않은 것으로 알려졌다. 김 시장이 갑자기 쓰러져 당분간 치료와 안정이 필요함에 따라 의왕 시정은 안치권 부시장이 맡게 된다.