경찰 “음주 여부 조사 중”

[헤럴드경제=이영기 기자] 인천시 한 도로에서 고급 외제차가 반대편 오던 차량 3대를 들이받아 탑승자가 다치는 사고가 발생했다. 사고 차량에서 기름이 유출돼 도로도 통제되고 있다.

14일 오후 2시 32분께 인천시 미추홀구 도화동 인천대로 도화IC 인근에서 람보르기니 차량이 반대편에서 오던 포르쉐와 포드 등 차량 3대를 들이받아 람보르기니 탑승자 2명 중 1명이 경상을 입었다.

또 람보르기니와 포르쉐 차량에서 기름이 유출돼 왕복 4차로 중 2개 차로 통행이 통제되고 있다.

사고가 나자 미추홀구는 “기름 유출 사고로 차량 통제 중이니 교통 정보를 확인하고 우회해달라”고 안전문자를 발송했다.

경찰은 서울에서 인천 방향으로 향하던 람보르기니 차량이 중앙선을 침범해 사고를 낸 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.

인천시 종합건설본부는 도로에 유출된 기름을 치우고 차량 통행을 재개한다는 방침이다.

경찰 관계자는 “람보르기니 차량 운전자 음주 여부 등을 조사하고 있다”고 말했다.