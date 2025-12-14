레슬링 남녀 전국 1위 오른 여학생 대통령께 UDU 입대 요청 편지써 ‘눈길’

[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡의 한 초등학교 여학생이 대통령에게 ‘UDU 입대 요청 편지’를 써 화제다.

14일 칠곡군에 따르면 최근 남학생들과 겨루는 혼성 레슬링에서 전국 1위에 오른 경북 칠곡군 약동초 6학년 임하경(12) 양이 대통령에게“여자도 해군 특수정보부대(UDU)에 갈 수 있게 해달라”는 손편지를 썼다.

임 양은 지난해 3월 레슬링에 입문해 불과 1년 만에 초등부 남녀 통합 60㎏급 자유형 랭킹 1위에 오른 선수다.

기본기인‘태클’하나로 남학생들을 잇달아 제압하며 장흥 전국대회, KBS배, 문체부 장관기까지 3개 전국대회를 연속 우승했다.

임 양은 지난 13일 이재명 대통령에게 직접 쓴 편지를 들고 칠곡군청 기획실을 찾아가 ‘대통령님께 꼭 전해 달라’며 담당자에게 전달했다.

편지에는 아이의 진심이 담겼다.

“대통령님, 저는 레슬링을 하는 소녀 임하경입니다. 여자도 아빠가 나오신 UDU 특수부대에 들어가게 해주십시오. 제가 열심히 해서 올림픽 금메달도 따겠습니다. 답장을 기다리겠습니다”

UDU는 고난도의 해상·수중 침투 작전을 수행하는 정예 특수부대로 알려져 있다.

임양이 UDU 입대를 꿈꾸게 된 것은 UDU 출신인 아버지 임종구(50) 씨의 영향이 큰 것으로 보인다.

아버지는 딸에게“나라가 없으면 나도 없다“, “될 때까지 한다”는 말을 자주 들려줬고 임 양은 이를 자연스럽게 받아들여“나도 아빠처럼 강해지고 싶다”며 UDU의 꿈을 키워왔다.

하지만 임 양은 최근 UDU가 여군을 선발하지 않는다는 사실을 알게 됐다. 그러자 “그럼 내가 대통령님께 직접 부탁할래”라고 말했고 실제로 편지를 써 군청에 직접 전달한 것이다.

레슬링 입문 초기 임양은 남학생들과의 훈련에서 연달아 매트에 넘어지며“그만두겠다”고 울던 날이 많았다.

하지만 태클 한 동작을 수백 번 반복하며 기본기를 다졌고 결국 전국대회 3연패라는 성과를 냈다.

전국 1위가 된 지금도 그녀의 꿈은 멈추지 않는다.

올림픽 금메달, UDU 입대 그리고 셀럽이 돼 어려운 이웃을 돕는 일까지 12살 소녀의 꿈은 멈추지 않고 확장되고 있다.

김재욱 칠곡군수는“강한 의지와 성취를 보여준 임 양은 지역의 자랑”이라며“꿈을 향해 마음껏 도전할 수 있도록 응원을 아끼지 않겠다”고 말했다.