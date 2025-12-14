종로학원 학교알리미 자료 분석 “서울 학생은 지방권 대학보다 재수나 전문대 진학”

[헤럴드경제=한희라 기자]일반고 학생들의 4년제 대학 진학률이 가장 높게 나타난 지역은 경북, 가장 낮은 지역은 서울인 것으로 조사됐다.

종로학원이 14일 학교알리미에 공개된 자료를 기반으로 ‘2025학년도 일반고 1684개의 대학 진학 현황’을 분석한 결과에 따르면 전체 대학(4년제 대학과 전문대 포함) 진학률은 지방권이 85.7%로 가장 높았고, 경인권(경기 인천권) 75.7%, 서울권은 64.2%로 가장 낮았다.

4년제 대학 진학률만 보면 전국 17개 시도 중 경북이 80.2%로 1위, 이어 전남 77.5%, 충북 77.3% 순이었다. 반면 서울은 46.2%로 전국 최저를 기록했고, 인천(54.5%)과 경기(55.7%)도 60%에 미치지 못했다. 시군구별로는 서울 성동구가 40.1%로 최저, 다음으로 서울 강북구(41.0%), 서초구(41.9%), 송파구(43.4%), 동작구(43.5%) 등이 낮았다.

전국 일반고 학생의 전문대 진학률의 경우 인천이 24.8%로 가장 높고 2위 제주(20.0%), 3위 경기(19.4%), 4위 서울(18.0%) 등으로 나타났다. 일반고 학생의 4년제 대학 진학률이 서울, 경기, 인천에서 낮게 형성되고 수도권 일반고의 전문대 진학률은 상대적으로 높았다.

종로학원은 “수도권 소재 대학으로 학생들이 집중되는 상황에서 서울권 학생들은 정작 가까운 서울권 4년제 대학에 진학하지 못하고 전문대나 재수로 몰리는 상황”이라고 진단했다.

그러면서 “서울권 학생은 지방권에 명문대가 있어도 학업 비용 부담 등으로 기피하는 것으로 해석할 수 있다”고 덧붙였다.

나아가 종로학원은 “서울권 재수생들이 주거지에서 먼 대학 진학을 기피하는 점이 대입 ‘N수’의 주된 원인일 수 있다”며 “대학 입시에서 수도권 집중 현상의 최대 피해자는 현재 서울권 학생 및 경인권 학생들로 특정될 수 있는 상황”이라고 강조했다.