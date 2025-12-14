11일 중구 푸드마켓에 냉장고·냉동고 기부로 이용자 편의 개선 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 동참해 저소득 가구에 쌀 (10kg) 100포 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)가 지난 11일 롯데백화점 본점과 함께 중구 푸드마켓 냉장고‧냉동고 후원 전달식을 진행했다.

중구 푸드마켓은 기부받은 식품과 생활용품을 지역 내 취약계층 및 복지시설에 전달하는 곳으로 유락종합사회복지관(관장 정선희)이 위탁 운영하고 있다.

기존에 푸드마켓은 슬라이딩형 냉동고를 사용하고 있어 이용자가 허리를 깊이 숙여 물건을 꺼내야 하는 불편함이 컸다. 특히 어르신 이용자가 많아 시설 개선의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

이 같은 어려움을 전해 들은 롯데백화점 본점은 약 300만원 상당의 스탠딩형 냉장고와 냉동고를 각 1대씩 지원하며 이용자들의 편의성을 높였다.

또한, ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’에 동참해 취약계층을 위한 10kg 쌀 100포를 추가 후원하며 훈훈함을 더했다. 후원받은 물품은 동주민센터를 통해 관내 취약계층에게 전달될 예정이다.

김종환 롯데백화점 본점장은 “어려운 이웃에게 작은 도움을 드릴 수 있어서 뜻깊게 생각하며, 지역 내 취약계층이 조금 더 따뜻한 겨울을 보내시기를 바란다”고 전했다.

김길성 중구청장은 “김장나누기, 양육시설 아동 나들이 지원, 나눔바자회 수익금 기부 등 다양한 모습으로 매해 관내 어려운 이웃에게 마음을 나눠준 롯데백화점에 감사드리며, 앞으로도 활발한 민·관 협력으로 나눔 문화가 확산되길 바란다”고 밝혔다.