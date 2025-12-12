[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시 감포읍 소재지 간선도로인 중앙도시계획도로의 확장 공사가 마무리 됐다.

12일 경주시에 따르면 시는 전날 지역 감포읍의 최대 숙원사업이었던 ‘감포 중앙도시계획도로’ 개설사업을 완료하고 준공식을 열었다.

이날 준공식에는 주낙영 경주시장을 비롯해 시의원, 감포읍 발전협의회·이장협의회·주민자치위원회 등 지역 단체장과 주민 300여명이 참석했다.

경산시는 지난 1995년부터 올해까지 368억원을 들여 감포읍 전촌사거리부터 오류해수욕장까지 3.97㎞의 도로를 폭 15ｍ의 왕복 2차로 규모로 확장했다.

그동안 이 일대 도로는 차량이 교행할 수 없을 정도로 도로 폭이 좁아 주민과 관광객 불편이 컸다.

경주시는 감포항, 오류해수욕장 등 주요 지점을 연결하는 접근성이 좋아져 교통 편의가 개선될 것으로 본다.

주낙영 경주시장은 “감포 주민들의 오랜 염원이었던 도로가 완공돼 뜻깊다”며 “앞으로도 도시계획도로 개설을 지속적으로 추진해 시민과 방문객의 통행 불편 해소에 최선을 다하겠다”고 말했다.