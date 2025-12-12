[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주대표도서관 붕괴 사고로 매몰된 실종자 2명에 대한 수색 작업이 오후 6시 이후에 재개될 전망이다.

12일 소방 당국에 따르면 이날 오전 9시 20분부터 오후 6시까지 구조물 안정화 작업을 위해 매몰자 수색 작업이 중단됐다.

소방 당국은 이날 오전 열린 상황판단회의 결과 구조활동 공간에 대한 안정화 및 보강 작업이 선행돼야 한다는 전문가 의견에 따라 수색 작업을 잠시 멈췄다.

현재 크레인을 동원해 트러스 철골 구조물이 넘어지지 않게 고정하고 있으며 그 이후에 콘크리트 구조물을 들어낸 뒤 구조대원들을 집중적으로 투입할 계획이다.

안정화 작업은 오후 6시까지 예정됐으나 현장 여건에 따라 유동적으로 바뀔 수 있다고 소방 당국은 전했다.

붕괴 당시 콘크리트와 함께 매몰된 것으로 추정되는 70대 철근공과 50대 배관공의 정확한 위치는 파악되지 않았다.

다만 구조 당국은 2명 중 1명은 사고 직전 마지막으로 지상 1층에 있는 모습이 폐쇄회로(CC)TV를 통해 확인됐다.

나머지 1명은 폐쇄회로(CC)TV 상 확인되지 않았는데 사고 직전 같이 작업을 하다가 가까스로 탈출한 동료 작업자의 증언을 확보한 소방 당국은 지하 1∼2층 중앙부에 있을 것으로 추정했다.