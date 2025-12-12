1992년 제2대 회장 취임 포스코 회사 경영관리 전반 기틀 마련

[헤럴드경제=서재근 기자] 포스코 2대 회장을 지낸 황경노 전(前) 회장이 12일 별세했다. 향년 96세.

포스코홀딩스에 따르면 황 전 회장은 포항제철소 창립멤버이자 초대 기획관리부장으로서 회사 경영관리 전반에 대한 기틀을 마련했다.

지난 1972년 상무이사 승진 이후 1977년 회사를 떠나 동부산업 회장, 제철엔지니어링 회장을 역임했고 1990년 다시 포항제철 상임고문으로 복귀해 부회장을 거쳐 1992년 제2대 회장으로 취임했다.

황 전 회장은 포항제철 창립 초기 자금 확보를 위해 정부와 국회를 수차례 설득하고, 철강공업육성법 제정에도 이바지했다.

포스코 그의 경영철학은 ‘최소 비용으로 최고의 회사’와 ‘선공후사’ 정신이었으며, 포스코의 성공을 국가경제 기여와 후배들의 발전으로 연결시키는 데 평생을 바쳤다.

고인의 장례는 포스코 회사장으로 치러질 예정이다.