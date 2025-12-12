[해럴드경제=주소현 기자] 판결문의 공개 범위를 확정되지 않은 하급심 재판까지 확대하는 형사소송법 개정안이 12일 국회를 통과했다. 민주당은 국민의힘의 무제한토론(필리버스터)을 24시간만에 강제 종결하고 표결을 주도했다.

국회는 이날 열린 본회의에서 재석 160인 중 찬성 160인으로 형사소송법 개정안을 가결했다.

민주당은 형사소송법 개정안에 대한 필리버스터를 재석 181표 중 찬성 181표로 중 강제 종결했다. 국회법에 따라 무제한토론 종결 동의서 제출 24시간이 지나면 재적 의원 5분의3 이상 찬성으로 필리버스터를 강제 종료하고 법안을 표결에 부쳐야 한다.

이 형사소송법 개정안은 1·2심 형사 사건 재판의 판결문의 열람·복사를 허용하는 게 핵심이다. 기존에는 대법원에서 확정된 판결 공개를 원칙으로 하되 일부 하급심만 제한적으로 열람할 수 있었다. 확정되지 않은 재판의 판결문에 접근이 가능해지면서 피고인의 방어권을 침해받거나 명예가 훼손될 수 있다는 지적이 제기된다. 최종심에서 무죄를 받더라도 1·2심 유죄 판결로 무죄추정의 원칙이 흔들릴 수 있다는 점도 있다.

또 ‘전자증거 보존 요청 제도’를 도입도 이 형사소송법 개정안에 포함됐다. 전자증거보존 요청 제도는 디지털 성범죄에 관련된 국제 협약인 부다페스트 협약 가입하려면 선행돼야 하는 입법 사항이다.