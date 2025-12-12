[헤럴드경제=서정은 기자] 건설공제조합은 11일 ‘2025년 한국감사인대회’에서 ‘내부감사 혁신상’과 ‘사회적가치실현 기관상(민간기업부문) 우수상’을 수상했다고 12일 밝혔다.

한국감사협회가 주최하는 이 대회는 매년 국내 내부감사기관을 대상으로 내부감사, 전략혁신, 청렴윤리, 준법감시 등 다양한 부문의 감사활동 실적을 평가해 우수한 성과를 낸 기관과 감사인을 선정한다.

‘사회적가치실현 기관상’은 공공기관 및 민간단체를 대상으로 투명한 경영과 사회적 가치 실현 노력을 평가해 수여되는 상이다. 조합은 사회적 책임을 실천하고 공공복리 증진에 기여하는 등 사회적가치 제고 노력을 높게 평가받았다. 건설공제조합의 최윤호 상임감사는 감사품질 향상과 내부통제 강화, 청렴윤리 문화 정착 등의 성과를 인정받아 ‘2025 내부감사혁신상’을 수상했다.

최윤호 건설공제조합 상임감사는 “향후에도 우리조합은 사회적가치실현 및 내부통제 강화를 통한 청렴윤리 정착으로 조합원에게 더욱 신뢰받는 조합으로 거듭나겠다”고 말했다.