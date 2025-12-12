[헤럴드경제=이원율 기자]경기 용인시 아파트에서 40대 남성과 그의 아들인 9세 아동이 사망한 채 발견돼 경찰이 수사를 이어가는 가운데, 사망자가 생전에 쓴 유서가 나왔다.

12일 경찰에 따르면 경기 용인동부경찰서는 자녀 살해 혐의를 받는 이 사건 사망자 A 씨 집에서 그가 쓴 것으로 보이는 두 줄짜리 자필 메모를 확인했다.

거기에는 “실패에 대한 자살입니다”라는 내용이 쓰여 있었다.

경찰은 유족들이 집 내부를 정리하는 중 A 씨 유서로 보이는 이러한 메모를 찾았다고 덧붙였다.

앞서 전날 오후 5시55분께 용인시 기흥구에 있는 한 아파트에서 “사람이 떨어졌다”는 119 신고가 들어왔다.

경찰은 소방당국의 공동 대응 요청을 받고 나서 아파트 20층에서 떨어져 숨진 것으로 추정되는 40대 A 씨를 찾아 시신을 수습했다.

경찰은 이어 A 씨 바지 주머니에 있는 차키로 해당 아파트 주차장 내 차량도 찾았다.

그런데, 경찰이 차 문을 열어보니 뒷좌석에는 A 씨 아들인 9세 B 군의 시신이 나왔다.

B 군의 배 위에는 검은색 비닐도 2개 놓여 있었던 것으로 전해졌다.

검안의는 B 군의 사인이 ‘경부 압박에 따른 질식사’로 추정된다는 의견을 내놓았다.

경찰은 A 씨가 아들을 살해한 후 투신한 것으로 보고 있다.

A 씨는 최근 가족에게 “주식으로 2억원을 잃었다”며 신변을 비관하는 말을 한 것으로 전해졌다.

경찰은 A 씨와 B 군의 시신을 국립과학수사연구원에 부검 의뢰할 방침이다.

경찰 측은 “국과수를 통해 사인을 명확히 밝힐 필요가 있기에 부검을 의뢰키로 했다”고 했다.

최종 수사 결과 A 씨가 벌인 일로 확인되면, 이번 건은 피의자 사망에 따른 ‘공소권 없음’으로 처리될 것으로 보인다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 마들랜(www.129.go.kr/etc/madlan)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.