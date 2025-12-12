올해까지 45.6억 모금, 지역사회 지원 지역상생·재능기부·환경보호 전사적 노력

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설 임직원들이 연말을 맞아 사랑나눔기금을 전달하고, 지역사회 소외계층에 온기를 나누는 등 활발한 사회공헌활동을 진행 중이다.

현대건설은 11일 서울 중구 사회복지공동모금회에서 열린 전달식을 통해 올해 임직원들이 모금한 사랑나눔기금 약 2억2400만원을 기부했다고 12일 밝혔다. 전달식에는 현대건설 사랑나눔기금 사원협의체 대표위원, 황인식 사회복지공동모금회 사무총장이 참석했다.

현대건설의 사랑나눔기금은 매월 임직원 급여의 일부를 자발적으로 기부하는 프로그램으로, 지난 2010년부터 16년째 이어오고 있다. 올해까지 약 45억6000만원을 모아 지역사회 소외계층 지원 사업에 쓰였다.

현대건설은 임직원 급여기부와 함께 지역사회에 온정의 손길을 전했다. 지난 5일에는 종로종합사회복지관과 함께 ‘사랑의 김장나눔’ 봉사활동을 실시했다.

현대건설은 올 한해동안 지역사회 상생, 재능기부, 환경보호 등의 사회공헌 활동을 전사적으로 펼쳤다. 매년 명절과 어버이날에는 현대건설 본사가 위치한 종로구의 저소득 어르신들을 초청해 식사와 선물을 대접하고 있다. 특히 올해는 국내 사업장 중심으로 지역 수요와 특성을 반영한 현장 제안형 지원사업을 확대했다.

힐스테이트 환호공원 현장은 인근 포항 경로당 노후 시설 개선과 임직원 봉사를 결합한 주거환경 개선 활동을 진행했다. 성원애드피아 신사옥 현장은 하남시와 민·관협력을 통해 취약계층의 주거 환경을 개선하며 지역 문제 해결형 사회공헌 모델을 구축했다. 힐스테이트 유천 더와이즈 등 대전과 충남 서산 3개 현장은 지역의 독거노인 500명을 대상으로 혹서기·혹한기 생활 물품을 지원했다.

이같은 활동을 통해 현대건설은 보건복지부와 한국사회복지협의회가 주최하는 ‘지역사회공헌 인정제’에서 3년 연속 최고 등급인 ‘S등급’을 달성했다. 또한 사회공헌 부문에서 보건복지부 장관상도 수상하였다.

현대건설 임직원들의 전문성과 경험을 바탕으로 대학생과 청소년의 성장 지원을 위한 재능기부 활동도 지속하고 있다. 11년째 활동을 이어 온 ‘힐스테이트 꿈키움 멘토링 봉사단’은 임직원-대학생-청소년으로 구성된 팀이 약 8개월간 진로 탐색, 학습 지도, 정서 지원 등을 진행하는 것이 특징이다.

현대건설 임직원들은 환경보호를 통한 사회공헌활동도 더욱 강화했다. 올해 처음으로 시행된 ‘장난감 업사이클링 봉사활동’을 통해 현대건설 임직원들이 가정에서 사용하지 않는 장난감을 기부하고, 직접 수리·분해·소독하여 지역아동센터에 전달했다.

현대건설 관계자는 “임직원들의 자발적 참여는 현대건설 사회공헌활동의 가장 큰 원동력”이라며 “앞으로도 지역과 함께 성장하고 더 많은 이웃에게 실질적인 도움을 전하며 기업의 사회적 책임을 다 해나갈 것”이라고 밝혔다.