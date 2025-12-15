㈜제이피프로페셔널의 퍼스널 케어 전문 브랜드 아도르(LADOR)가 그룹 방탄소년단(BTS) 지민을 새로운 브랜드 모델로 발탁했다고 밝혔다.

브랜드 관계자는 “이번 방탄소년단(BTS) 지민 모델 발탁과 더불어 아도르만의 고유한 감성을 통해 글로벌 경쟁력을 강화할 예정이며, K-뷰티의 리더로 나아갈 것”이라고 전했다. 또한 지민과의 추후 활발한 협업 활동을 예고하며 기대감을 나타내었다.

지민과 함께한 첫 캠페인은 ‘오스만투스 향기가 온 세상을 물들이다’라는 콘셉트로 한 퍼퓸 헤어 오일 광고 영상이다. 이번 영상에서 지민은 달빛 아래에서 신비롭고 우아한 분위기를 자아내며, 제품의 핵심 향인 오스만투스의 은은한 감성을 시각적으로 표현해 눈길을 끈다.

캠페인에 등장한 ‘퍼퓸 헤어 오일’은 라피타, 히노키, 오스만투스, 아워리프 등 4가지 향으로 구성되어 소비자들에게 오랜 시간 사랑받아온 아도르의 베스트셀러이다.

특히 메인 제품인 ‘오스만투스’는 모발에 보습과 탄력을 더해주고 손상모 개선 효과가 탁월하며 깊은 영양감과 산뜻한 마무리감을 선사해 주는 제품이다.

이번 캠페인은 아도르 유튜브 및 인스타그램 등 공식 SNS 채널과 서울 전역 오프라인 옥외 광고를 통해 만나볼 수 있다.