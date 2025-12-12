온·오프라인 잇는 O4O 전략으로 성장세 메가스토어 300명 넘는 대기줄 생기기도 1030대 팬덤, 연매출 1조5000억원 기대 내년에는 해외 오프라인 시장 공략 본격화

[헤럴드경제=박연수 기자] ] 패션 플랫폼 무신사가 오프라인 매장을 확장하면서 연간 방문객 3000만명 달성을 눈앞에 두고 있다.

무신사는 지난 11일 서울 용산구 아이파크몰에 초대형 매장 ‘무신사 메가스토어 용산’을 추가로 열었다. 무신사 메가스토어는 무신사 최초의 복합 매장이자, 역대 최대 규모다. 200여개 브랜드, 1만2000개 제품을 판매한다. 온·오프라인을 잇는 O4O(Online for Offline) 전략을 한층 강화했다.

무신사 메가스토어는 추운 날씨에도 건물 앞에 ‘오픈런’ 인파를 모으며 화제성을 입증했다. 첫 입장 고객은 새벽 1시부터 대기했다. 매장 개점 30분 전인 10시에는 300명 이상이 줄을 섰다. 계산을 위한 대기 줄도 길게 이어졌다.

무신사는 자체 브랜드(PB)인 ‘무신사 스탠다드’와 오프라인 편집숍 ‘무신사 스토어’를 두 축으로 오프라인 패션 시장 영향력을 키우고 있다.

무신사는 2021년 첫 번째 무신사 스탠다드 오프라인 매장을 시작으로 공격적인 확장 전략을 펼치고 있다. 4년 만에 무신사 오프라인 매장은 12월 기준 37개가 됐다. 올해는 무신사 스토어 3개와 무신사 스탠다드 13개 등 16개 매장을 신규 오픈했다. 무신사 플래그십 스토어와 무신사 스탠다드의 첫 해외 매장도 이달 중국에서 문을 연다.

소비자 반응도 뜨겁다. 올해 무신사 스탠다드와 무신사 스토어를 찾은 누적 방문객 수는 이달 10일 기준 2900만명에 달했다. 연내 3000만명 돌파도 시간 문제다.

무신사의 오프라인 성장세는 연례 최대 할인 행사인 ‘무신사 무진장 블랙프라이데이’ 기간에도 두드러졌다. 올해 행사 기간 무신사 스토어와 무신사 스탠다드를 찾은 고객 수는 140만명에 달했다. 오프라인 합산 판매액은 전년 대비 60% 증가하며 100억원을 웃돌았다.

무신사는 내년에도 오프라인 전략을 이어갈 계획이다. 내년 1분기까지 무신사 스토어 잠실, 무신사 스토어 명동, 무신사 메가스토어 성수 등 새로운 무신사 스토어 오픈이 예정돼 있다. 무신사 킥스 홍대, 무신사 아울렛&유즈드 등 특화 매장도 선보인다.

무신사가 오프라인 매장에 공을 들이는 이유는 온·오프라인 채널이 ‘보완적 역할’을 하기 때문이다. 온라인 채널은 폭넓은 상품 구색을 바탕으로 쉽고 편리하게, 오프라인 채널은 제품을 직접 보고 체험할 수 있는 물리적 접점으로 색다른 구매 경험을 제공한다.

업계 한 관계자는 “오프라인 매장에서 구매한 상품은 반품·환불 비율이 낮다”며 “특히 MZ세대가 경험을 중요시하며 오프라인 패션 시장이 성장하고 있다”고 말했다.

온·오프라인 동시 성장세는 실적으로 이어지고 있다. 올해 3분기, 무신사의 연결 기준 누적 매출액은 9729억5982만원으로 전년 동기(8196억461만원) 대비 18% 성장했다. 지난해 1조 클럽 달성에 이어 올해 1조5000억원 달성에 대한 기대감도 크다.

무신사 관계자는 “초기 온라인 기반으로 사업을 전개하며 1030대 탄탄한 팬덤을 형성했다”며 “오프라인 매장에서 온라인 기반 브랜드의 판로를 확대하고, 국내 브랜드를 중심으로 패션 생태계를 넓힐 것”이라고 했다.

한편 무신사는 사업 부문과 이를 지원하는 조직을 분리한 ‘투트랙 경영체제’를 도입하고, C레벨 중심의 책임경영을 강화하는 대규모 조직 개편을 12일 단행했다. 이에 따라 무신사는 사업 부문을 총괄하는 창업주 조만호 대표와 사업지원 부문을 담당하는 조남성 대표의 각자대표 체제로 운영된다.