[헤럴드경제=신혜원 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 지난 11일 한국감사협회 주관으로 서울 플렌티컨벤션 컨벤션홀에서 개최된 ‘2025년 한국감사인대회’에서 내부 감사부문(공공기관 부문) 우수기관상을 수상했다고 12일 밝혔다.

한국감사협회는 매년 국내 내부 감사기관을 대상으로 내부감사, 전략혁신, 청렴윤리, 준법감시 부문의 감사활동 실적을 종합 평가해 우수기관과 감사인을 선정·시상하고 있다.

HUG는 현장 소통형 감사체계 확립 및 디지털 기반 감사 지원 역량 강화 등의 성과를 인정받아 2025 내부 감사부문 우수기관상을 수상했다.

세부적으로는 ▷현업 및 이해관계자들과의 소통체계 마련으로 현장 체감형 감사 추진 ▷오픈 응용프로그램 인터페이스(Open API) 기반 기상정보 모니터링 시스템 구축으로 안전관리 체계 확립 지원 ▷타 기관을 대상으로 한 내부통제 컨설팅 감사를 실시해 공공부문 전반의 내부통제 강화에 기여한 점이 높은 평가를 받았다.

홍지만 HUG 상임감사는 “이번 수상을 통해 감사품질 향상을 위해 지속적으로 추진해 온 감사실의 노력이 대내외적으로 인정받아 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 인공지능(AI)·데이터 기반의 미래형 감사를 확대하고 최신 감사기법을 적극 도입해 내부통제를 보다 강화함으로써 국민에게 신뢰받는 지속가능한 공공기관을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 했다.