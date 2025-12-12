정부의 고강도 부동산 규제가 수도권을 정조준하자, 갈 곳 잃은 유동성이 지방 광역시로 흘러드는 ‘풍선효과’가 현실화하고 있다. 지난 10월 발표된 ‘10·15 부동산 대책’ 이후 서울을 중심으로 수도권 집값 상승세가 주춤한 사이, 부산을 필두로 한 지방 주요 도시들은 다시금 탄력을 받는 모습이다.

부동산R114에 따르면, 12월 첫째 주 서울 아파트값 상승률은 0.36%를 기록했다. 상승세는 유지됐지만 지난 10월 1.61% 급등했던 때와 비교하면 오름폭은 확연히 줄었다. 월간 기준으로 살펴보면, 서울 아파트값은 지난달 0.79% 올라 전월 대비 절반 수준으로 축소됐고, 동기간 경기 역시 상승률이 0.6%에서 0.58%로 소폭 둔화됐다.

반면 비교적 규제가 약한 지방 광역시는 즉각적인 반등 조짐을 보이고 있다. 12월 첫째 주 지방 광역시 아파트값은 0.16% 상승하며 전주보다 오름폭이 확대됐다. 거래 역시 활기를 되찾고 있다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 12월 1~15일 지방광역시 아파트 거래량은 3918건으로 전월 대비 약 20% 증가했다.

지역별 대장주 아파트에서는 신고가도 속속 등장하고 있다. 부산 수영구 남천동 ‘남천자이’ 전용 84㎡는 11월 16억8000만원에 거래돼 직전 거래(14억4000만원)와 비교해 2억4000만원이 올랐다. 대구 수성구 범어동 ‘수성범어W’ 전용 84㎡ 또한 11월 16억3000만원에 손바뀜되며 9월 말(14억5000만원) 대비 1억8000만원 상승해 최고가를 기록했다.

시장의 관심은 자연스럽게 “다음은 어디인가”로 향하고 있다. 전문가들 사이에서는 ‘울산’이 회자되고 있다. 최근 부산, 대구 등 핵심 지역이 크게 오른만큼, 상대적으로 저평가된 울산의 가격 매력도가 부각되고 있기 때문이다. 여기에 조선업을 중심으로 지역 산업이 회복세를 보이면서 실수요 기반도 탄탄해지고 있다.

업계 관계자는 “수도권의 대출 규제가 강화되면서 지방 광역시로 자금이 이동하는 흐름이 뚜렷하다”며 “부산과 대구의 핵심 단지들이 이미 전고점을 갱신한 만큼, 다음 유동성은 아직 상승 여력이 남은 울산 등 인근 지역으로 확산될 가능성이 높다”고 전망했다.

이런 흐름 속, 울산 남구에 공급되는 민간임대 ‘문수로 벽산 블루밍’이 수요자들의 관심을 모으고 있다. 울산에서도 선호도 높은 옥동 생활권에 위치하며, 이 일대는 주변으로 재개발, 재건축 등의 정비사업들이 계획돼 미래가치도 기대되기 때문이다.

‘문수로 벽산 블루밍’은 울산광역시 남구 신정동 일원에 조성되며, 지하 2층~지상 26층, 총 5개 동, 전용 84㎡, 총 366세대 규모로 조성된다.

단지는 신정초등학교가 가까워 도보 10분 내 통학이 가능하며, 반경 1.2km 내에는 초등학교 4곳, 중학교 4곳, 고등학교 3곳이 밀집해 있다. 옥동 학원가와 주변 소규모 학원가까지 이용할 수 있어, 학령기 자녀를 둔 가정의 만족도가 특히 높은 교육 환경이다.

단지 인근에는 현대백화점과 롯데백화점, 전통시장 등이 자리해 쇼핑과 여가생활이 편리하다. 행정복지센터·보건의원·우편취급국 등 각종 공공시설도 가까워 일상의 활용도가 높다. 또한 중앙병원, 울산제일병원, 공업탑병원가 등 주요 의료기관 접근성도 뛰어나다.

도심 속 쾌적한 자연을 누릴 수 있는 ‘숲세권’ 입지도 갖췄다. 단지 인근 남산근린공원과 태화강 국가정원이 위치해 사계절 내내 쾌적한 정주 여건을 제공한다.

교통 환경 또한 우수하다. 봉월로, 문수로, 태화로터리, 공업탑로터리 등이 인접해 울산 시내 이동이 편리하며, 차량 이용 시 태화강역까지 약 17분, 시외버스터미널 약 14분, KTX 울산역 약 30분에 도달할 수 있다.

미래가치를 높이는 대형 호재들도 잇따르고 있다. 우선 태화강역에서 신복로터리를 잇는 ‘울산 도시철도 1호선(트램)’ 계획이 단지 인근을 지날 예정으로, 향후 역세권 프리미엄까지 기대할 수 있어 입지적 가치는 더욱 상승할 것으로 보인다.

또한 단지 주변으로 정비사업이 활발히 추진돼 직접적인 낙수효과가 기대된다. 특히 인근 남구 B-04 구역은 지난 6월 시공사로 삼성물산(래미안)이 선정되며 일대 부동산 시장을 뜨겁게 달구고 있다. 이 외에도 B-01, B-02 구역 및 C-03 구역 등도 정비계획수립 및 추진위원회 승인 등의 절차를 밟으며 사업이 추진되고 있다. 향후 이들 사업이 완료되면 신정동 일대는 거대 브랜드 신흥 주거타운으로 환골탈태할 전망이다.

한편, 민간임대주택으로 공급되는 ‘문수로 벽산 블루밍’은 주거 안정성 측면에서도 주목받고 있다. 만 19세 이상이면 청약통장 없이 누구나 신청할 수 있으며, 10년 동안 임대료 상승률이 최대 5%로 제한돼 장기간 안정적으로 거주한 뒤 분양 전환 여부를 선택할 수 있다.

임대차 계약 시에는 주택도시보증공사(HUG) 또는 한국주택금융공사(HF)의 보증상품에 의무 가입해 임차인의 보증금 안전성을 한층 강화했다. 임대기간 중 퇴거할 경우에도 보증금이 전액 반환되는 구조로, 입주자의 부담을 크게 덜어준다.

여기에 취득세·재산세·종부세 등 각종 세금 부담이 없고, 전매 및 양도가 자유로운 데다 주택 수에도 포함되지 않아 다주택자도 부담 없이 계약할 수 있다는 점이 매력적인 요소로 꼽힌다. 단지는 향후 사업 일정에 따라 임대계약 절차가 진행될 예정이다.