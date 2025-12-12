총인건비 3.0% 이내 임금인상·청년 일자리 창출 위한 820명 수준 신규채용 등 서울교통공사 “향후 노사 간 성숙한 대화·신뢰 바탕, 상생의 노사문화 이어갈 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 서울교통공사(서교공)는 12일 오전 3개 노동조합과 2025년 임금 협약에 잠정 합의했다고 밝혔다. 이에 따라 서울 지하철 1~8호선 전 구간은 정상 운행되고 있다.

이날 오전 민주노총 공공운수노조 서교공 노조(제1노조)를 시작으로 서교공통합노조(제2노조), 서교공올바른노조(제3노조)와 순차 합의에 이르렀다.

서교공 노사는 지난 8월부터 9번의 본교섭과 48번의 실무교섭을 진행했다. 지난 11일 오후 1시부터 개최된 본교섭에서는 1노조를 시작으로, 2·3노조와 순차적으로 개별 교섭을 이어갔다.

서교공 노사는 17시간에 걸쳐 정회와 속개를 반복하는 밤샘 협상 끝에 쟁점사항에 대해 공감대를 형성하고 최종 합의안을 마련했다. 주요 합의 내용으로는 총인건비 인상률 3.0% 이내 임금인상, 청년 일자리 창출을 위한 820명 수준의 신규 채용 등이 있다.

또 노사는 임신·출산 친화적인 근무여건 마련을 위해 배우자의 임신검진 동행을 위한 임신검진동행휴가를 신설하는 등 지원책을 마련하기로 했다. 아울러 공익서비스 비용(PSO) 국비지원 법제화를 위해 지속적으로 노사공동으로 노력하기로 했다.

한영희 서교공 기획본부장(사장 직무대행)은 “쉽지 않은 여건이었지만 파업으로 시민의 일상이 흔들려서는 안 된다는 각오로 협상에 임했다”며 “앞으로도 노사 간 성숙한 대화와 신뢰를 바탕으로 상생의 노사문화를 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.