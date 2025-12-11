[헤럴드경제=채상우 기자] 전동킥보드를 탄 채 어린 딸을 향해 돌진하는 것을 몸으로 막아 중태에 빠진 30대 엄마 사건과 관련해, 경찰이 킥보드 대여 업체를 방조죄로 입건했다.

11일 경찰 등에 따르면 인천 연수경찰서는 킥보드 대여 업체의 담당 부서 책임자 A씨를 무면허 운전 방조 혐의로 불구속 입건했다. 행위자와 함께 법인도 처벌하는 양벌규정에 따라 해당 업체도 함께 입건됐다.

A씨와 대여 업체는 지난 10월 18일 면허 소지 여부를 제대로 확인하지 않고 중학생 B 양에게 킥보드를 대여해 무면허 운전을 방조한 혐의를 받는다. 도로교통법상 개인형 이동장치(PM)인 전동킥보드를 몰기 위해서는 만 16세 이상부터 취득할 수 있는 제2종 원동기장치자전거 면허나 자동차 면허를 소지해야 한다.

경찰은 추가 조사 후 A씨와 킥보드를 운전한 B 양 등 중학생 2명을 함께 검찰에 송치할 방침이다. 국내에서 무면허 운전 방조 혐의로 킥보드 대여 업체가 처벌된 사례는 그동안 없었던 것으로 알려졌다.

앞서 지난 10월 18일 인천 연수구에서는 무면허 중학생 2명이 탄 전동킥보드가 딸을 향해 돌진하는 것을 보고 딸을 보호하려던 30대 여성이 사고를 당해 중태를 입었다.

해당 중학생들은 14세 미만 청소년이 아니어서 형사처벌 대상으로, 현재 교통사고처리 특례법상 치상과 도로교통법상 무면허운전 등의 혐의로 경찰에 입건돼 조사받고 있다.