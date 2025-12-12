‘와삭함’이라는 신조어를 만들어내며 치킨의 독보적인 아이콘으로 자리잡아 가고 있는 멕시카나의 ‘와삭칸’이 독특한 제품 컨셉으로 소비자들을 매료시키며, 다양한 매니아층 확보와 함께 판매량이 꾸준한 증가 추세를 보이면서 자사의 베스트셀러 제품 ‘치필링’에 이어 멕시카나치킨만의 탁월한 제품 기획력이 또 한번 업계의 이목을 집중시키고 있다.

「숨길 수 없는 와삭함!」을 컨셉으로 기존 후라이드치킨과의 차별화에 중점을 두고 멕시카나가야심차게 선보인 ‘와삭칸’은 제품만이 가진 고유의 바삭함과 매콤함을 구현하기 위하여 제품 전용 파우더와 염지액을 별도 개발하여 적용하는 등 멕시카나가 각고의 노력을 기울여 탄생시킨 역작(力作)이다.

타 제품과는 비교할 수 없는 더욱 바삭해진 식감과 겉부터 속까지 고르게 매콤한 특유의 맛이 조화를 이루어 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 ‘와삭칸’은 SNS나 블로그 등을 통한 호평이 지속적으로 확산되면서 제품에 대한 소비자 관심도 상승과 함께 인기의 고공행진을 계속 이어가고 있다.

멕시카나 마케팅본부 김용억 본부장은 “‘와삭칸’은 다양함과 독특함을 추구하는 소비 트렌드의변화와 소비자의 니즈 등 여러가지 요소를 심도 있게 분석하고 반영하여 오랜 연구과 노력 끝에 탄생시킨 제품이다”며, “‘와삭칸’은 바삭함과 매운 맛의 재해석을 통하여 지금까지 접해볼 수 없었던 차별화된 제품을 선보임으로써, 고객분들께 새로운 경험과 이를 통한 최고의 만족을 선사하기 위해 기획 및 출시된 제품이다. ‘와삭칸’만이 가진 독특한 매력에 고객 분들께서 큰 만족감을 느끼실 수 있을 것이라고 확신하며, 저희 멕시카나치킨과 신제품 ‘와삭칸’에 고객 여러분들의 많은 관심과 성원 부탁드린다. 멕시카나치킨은 앞으로도 언제나 보다 나은 품질과 서비스로 고객 여러분께 보답할 수 있도록 혼신의 노력을 기울여 나아가겠다”라고 전했다.

한편, 멕시카나는 12월 한 달간 멕시카나치킨 자사앱을 통하여 ‘와삭칸’과 ‘치필링’을 구매하는 모든 고객에게 신제품 ‘어묵퐁당’을 무료로 증정하는 프로모션을 전개하고 있다.

프로모션은 오는 31일까지 진행되며, 멕시카나 자사앱 內 이벤트 페이지 등을 통하여 쿠폰을 다운로드한 후 멕시카나치킨의 인기 제품인 ▲와삭칸 ▲치필링 ▲치필링 핫 ▲치필링반반 ▲치치반반 ▲치치핫반반 구매 시 쿠폰을 사용하면, 신제품 ‘어묵퐁당’ 무료 증정 혜택을 받을 수 있다.

이번 프로모션에 대한 자세한 사항은 멕시카나 공식 홈페이지와 멕시카나치킨 앱에서 확인할 수 있다.