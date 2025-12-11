- ISO 37301(규범준수경영시스템) 및 ISO 37001(부패방지경영시스템)

- 배터리 선도 기업, 투명한 지배구조와 체계적인 리스크 관리 시스템 공인

- 국내기업 최초, ISO 37001:2025 전환 후 인증 획득

국내 1위 납축전지 제조사 세방전지(대표이사 박정희)는 국제 표준에 기반한 준법경영 및 부패방지경영 체계를 구축한 성과를 인정받아, 인증기관 한국공정경쟁연합회 부설 한국컴플라이언스기준원(KIC)으로부터 ISO 37301(규범준수경영시스템) 및 ISO 37001(부패방지경영시스템) 통합 인증을 획득했다고 12일 밝혔다. 부패방지경영시스템의 경우에는 ISO 37001:2025 전환 후 국내기업 최초로 인증을 획득하였다.

세방전지는 지난 11일 서울 강남구 세방빌딩에서 회사 주요 경영진과 한국컴플라이언스기준원 관계자가 참석한 가운데 인증서 수여식을 진행했다.

ISO 37301은 조직이 법규 및 내부 규정을 효과적으로 준수할 수 있도록 돕는 규범준수경영시스템에 관한 국제 표준이다. 더불어 ISO 37001은 뇌물 수수 등 다양한 형태의 부패 행위를 사전에 방지하고 탐지하며, 적절히 대응하기 위한 부패방지 경영시스템 표준을 제공한다.

이 두 가지 규격은 기업이 책임감을 가지고 투명하게 경영 활동을 펼칠 수 있도록 지원하며, 전 세계적으로 중요한 평가 기준으로 폭넓게 인정받고 있다. 이번 인증은 세방전지가 윤리·준법 경영 체계를 국제 기준에 맞춰 체계적으로 구축하고, 내부통제와 리스크 관리 체계를 대외적으로 검증받았다는데 의의가 있다.

세방전지는 품질경영시스템(ISO 9001), 환경경영시스템(ISO 14001), 안전보건경영시스템(ISO 45001), 비즈니스연속성경영시스템(ISO 22301)인증을 보유하고 있다. 이번 통합인증 획득으로 경영시스템 전 영역에 걸친 통합적 관리체계를 구축했다는 평가다. 앞으로도 품질·환경·안전·윤리·준법을 아우르는 지속가능경영을 강화해 나가겠다는 계획이다.

세방전지 관계자는 “이번 ISO 통합 인증 획득은 준법과 윤리를 기업 운영의 핵심 가치로 삼아 꾸준히 실천해 온 결과”라며 “앞으로도 체계적인 리스크 관리와 내부통제 강화를 통해 더욱 투명하고 신뢰받는 기업으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다. 이어 “특히 회사가 추구해 온 정도경영 원칙을 전사적으로 확립하여 모든 업무 과정에서 공정성과 책임성을 강화하고, 건전한 기업문화 조성에 지속적으로 힘쓸 것”이라고 덧붙였다.