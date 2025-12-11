씨어스테크놀로지·엑소시스템즈와 3자 업무협약 디지털헬스케어·의료기기 결합…병원 운영효율↑

디지털 헬스케어 기술에 생체데이터 중 하나인 근육 활성신호를 수집하는 기술이 결합된다. 이를 통해 혈압·혈당·심전도·산소포화도·체온데이터에 근육 활성신호를 추가해 환자상태를 보다 종합적으로 파악할 수 있게 해줄 전망이다.

대웅제약(대표 이창재·박성수)은 이같이 ‘스마트 병상 모니터링시스템’ 공동개발·사업화 업무협약을 했다고 11일 밝혔다. 씨어스테크놀로지(대표 이영신), 엑소시스템즈(대표 이후만)와의 3자 협약이다.

3사 기술 및 역량 결합으로 향후 임상현장에서 근감소증 진단까지 가능한 ‘스마트병동 통합솔루션’ 구현이 가능해질 것으로 기대된다.

대웅은 솔루션 도입을 추진하고, 마케팅활동, 신규 병원 유치 등을 담당한다. 씨어스는 AI 기반 병상모니터링 ‘씽크’와 엑소의 근육 활성신호 분석솔루션 ‘엑소필’을 연동한 통합플랫폼 개발을 맡는다. 엑소는 엑소필기기의 기술적 안정성을 확보하고 제품화와 상용화를 추진한다.

기존에는 입원환자의 근육기능 평가검사를 병실 밖 검사실에서 했다. 이로 인해 환자는 이동의 불편을 겪었고 의료인력의 부담도 컸다. 통합솔루션은 환자가 이동할 필요 없이 병상에서 혈압·혈당·심전도·산소포화도 검사 외 근기능 평가, 전기치료를 동시에 받을 수 있게 한다.

3사는 “환자의 편의성을 높일 뿐 아니라 의료인력의 업무부담을 줄여 운영효율을 크게 개선할 것으로 기대된다. 또 보다 체계적 치료체계를 구축할 수 있게 된다”며 “신경과·신경외과·재활의학과 등 다양한 진료과에서 활용 가능해 병원의 업무효율과 환자안전을 동시에 높일 수 있다”고 설명했다.