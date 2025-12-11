노사발전재단, 2025년 기업컨설팅 성과공유회 개최 우수 수행기관·컨설턴트 9명 시상…기업 경력관리 확산 주목 네이버·DHL·보훈의료공단 등 제도 도입 성과 공유

[헤럴드경제=김용훈 기자] 네이버와 DHL코리아 등 기업의 재취업지원서비스 우수사례가 한자리에 모였다. 퇴직자 지원을 넘어 재직자 경력관리까지 제도를 확장한 성공 모델이 공유되면서 정부와 기업의 관심이 더욱 확산될 전망이다.

노사발전재단은 11일 서울가든호텔에서 ‘2025년 재취업지원서비스 기업컨설팅 성과공유회’를 열고 한 해 성과를 공개했다.

이번 행사는 재취업지원서비스 기업컨설팅을 수행한 기관과 컨설턴트의 성과를 알리고, 실제로 제도를 도입해 운영한 기업의 사례를 공유하기 위해 마련됐다. 올해 컨설팅에 참여한 10개 기관 중 한국표준협회(최우수상), 제이엠커리어(우수상), 에이케이지(장려상) 등 3곳이 우수 수행기관으로 선정됐으며, 컨설턴트 6명도 사무총장상을 수상했다.

우수 기관들은 기업 맞춤형 경력설계 프로그램 고도화, 컨설팅 성과지표 달성, 기업 만족도 향상 등 구체적 성과를 발표했다.

기업 우수사례 발표에서는 장관상을 받은 네이버와 DHL코리아가 특히 주목을 받았다. 네이버는 50대 퇴직예정자 중심이던 재취업지원서비스 대상을 40대 이상 재직자로 확대하고, IT 산업 특화 생애경력설계 교육을 자체 개발했다. 시범 운영된 16시간 직무·경력 설계 프로그램에는 33명이 참여해 높은 만족도를 보였다.

DHL코리아는 경영진이 직접 교육에 참여할 정도로 제도 도입 의지가 강했다. 물류업의 근무특성을 반영해 대체인력을 투입하며 교육 참여율을 높였고, 교육 이후에는 개인별 진로설계 실행 여부를 3개월간 점검하는 사후관리 체계도 구축했다.

재취업지원서비스 제도 운영 우수사례로는 한국보훈복지의료공단이 소개됐다. 공단은 산림치유 프로그램과 경력설계 교육을 연계해 심리적 거부감을 낮추고 참여율을 끌어올리는 성과를 냈다. HRE-Net 사업주훈련 환급금 등을 확보해 예산의 41%를 절감했고, 직원 만족도도 전년 대비 2.68점 상승했다.

권혁 고려대 교수는 ‘재취업지원서비스 연구 결과와 정책 방향’ 발표에서 “재취업지원서비스의 실효성을 높이기 위해 정부의 기업 지원 강화와 현장 수요에 맞춘 제도 개선이 필요하다”고 강조했다.

박종필 노사발전재단 사무총장은 “컨설턴트 전문성과 기업컨설팅 품질이 제도 정착의 핵심”이라며 “현장에서 충실히 운영되도록 서비스 수준을 높이겠다”고 말했다.