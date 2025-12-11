- 대한민국 수출기업 위상 높여

주식회사 위덤이 ‘2025 무역의 날’ 기념식에서 ‘수출의 탑 천만불 탑’을 수상했다. 이번 수상은 위덤이 지난 1년간 1,000만 달러 이상의 수출 실적을 달성하며 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받은 결과다.

주식회사 위덤은 혁신적인 기술력과 차별화된 품질을 바탕으로 해외 시장을 적극 개척해왔다. 특히 아시아와 유럽 시장에서 괄목할 만한 성과를 거두며, 한국 기업의 글로벌 브랜드 가치를 높이는 데 기여했다.

‘수출의 탑’은 산업통상자원부와 한국무역협회가 매년 수출 실적이 우수한 기업에 수여하는 상으로, 대한민국 수출 산업의 성장을 이끄는 기업들에게 주어지는 영예로운 상이다.

주식회사 위덤은 이번 수상을 통해 주식회사 위덤은 글로벌 시장에서의 신뢰와 경쟁력을 다시 한번 입증했으며, 향후 더 큰 도약을 위한 발판을 마련하게 됐다.

위덤의 권순후 부대표는 “이번 수출의 탑 수상은 임직원 모두의 헌신과 노력의 결실”이라며 “앞으로도 지속적인 연구개발과 해외 시장 확대를 통해 글로벌 기업으로서의 입지를 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.