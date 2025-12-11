[헤럴드경제=이원율 기자]러시아와 우크라이나 사이 종전 협상을 주도하는 미국이 향후 우크라 재건 중 2000억달러(약 293조원) 규모의 러시아 동결자산을 직접 운용하겠다는 의사를 보인 것으로 전해졌다.

미국이 우크라이나 재건 중 발생하는 경제적 이권을 가져가겠다는 구상으로 사실상 풀이된다.

이와 관련해 우크라이나에 동결자산을 대출할 것을 구상하고 있는 유럽과의 충돌도 우려되는 모습이다.

미국은 앞서 발표한 28개 종전안 초안 중 이러한 내용이 쓰인 부속 문서를 유럽 측에 제시했다고 10일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 전했다.

문서에는 미국의 금융회사 등이 2000억달러 규모 러시아 동결자산을 우크라이나 재건 프로젝트에 활용하겠다는 계획이 쓰였다.

협상에 참여한 미국 측 관계자는 “미국이 관리하면 자산을 8000억달러까지 불릴 수 있다”고 WSJ에 전했다.

미국의 재건 계획에는 우크라이나에 대규모 데이터센터를 짓는 방안도 포함됐다.

현재 러시아군이 점령하고 있는 원자력발전소에서 전력을 공급한다는 구상이다.

아울러 미국이 전달한 부속 문서에는 미국 기업들이 희토류 추출부터 북극 석유 시추 등 핵심 전략 분야에 투자하고 서유럽 등에 대한 러시아산 에너지 공급 복원을 촉진해 러시아를 글로벌 시장 경제에 복귀시키겠다는 계획도 담겼다.

하지만 미국의 이러한 구상이 현실화되면 우크라이나 전시 정부를 지원하고 러시아의 경제적 고립을 공고히 하려던 유럽의 계획은 타격을 받을 전망이다.

유럽은 러시아 동결자산을 활용, 우크라이나 정부에 대출을 제공하는 방안을 추진하고 있다.

유럽연합(EU)은 최근 이같은 ‘배상금 대출’ 방안을 담은 법률 제안서를 공식 발표했다.

유럽의회와 회원국 정부는 러시아에 대한 에너지 의존도를 낮추고자 오는 2027년까지 러시아산 가스 수입을 전면 금지하는 방안에도 최종 합의한 상황이다.

그런데 미국이 개입하면 그때부터는 러시아 경제에 숨통이 트이고 군비 증강 기회까지 얻을 수 있다고 유럽 측은 우려 중이다.

종전안 부속 문서를 본 유럽 관계자들은 격앙된 분위기로 전해진다.

한 당국자는 “이건 제2차 세계대전 후 승전국들이 유럽을 분할한 얄타회담과 같다”고 WSJ에 토로했다.

WSJ은 “이번 종전안 논의가 단순한 정치 문제가 아니라 경제 이권 문제로 확장되고 있다”며 “유럽 대륙의 경제 지형을 근본적으로 바꿀 가능성이 있다”고 했다.

한편 미국과 우크라이나는 이날 전후 재건 방안에 대해 논의한다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 엑스(X)에 우크라를 위한 ‘믿을 수 있고 존엄한’ 종전 방안을 파트너들과 매일 논의 중이라며 “우크라이나의 전후 재건과 경제 발전 과정을 상세히 담은 문건에 대해 미국 측과 대화를 포함한다”고 밝혔다.

다만 트럼프 미국 행정부는 우크라이나, 러시아와의 종전 협상 사이에서 영토, 전후 안전보장 등을 놓고 이견을 좁히지 못하는 상태다.

도널드 트럼프 대통령은 우크라이나에 영토 양보를 포함한 종전안을 수용하라고 압박하는 것으로 알려졌다.

오는 크리스마스까지 종전 합의를 마무리하려는 생각이라고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 보도했다.