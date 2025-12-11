[헤럴드경제=최원혁 기자] 미국 경제 전문지 포브스가 선정하는 ‘세계에서 가장 영향력 있는 여성 100인’ 올해 명단에 이부진 호텔신라 사장과 최수연 네이버 대표가 각각 90위, 91위에 이름을 올렸다. 일본 최초의 여성 총리인 다카이치 사나에 총리는 3위에 올랐다.

10일(현지시간) 포브스는 재산과 언론활동, 영향력, 활동 범위 등 지표를 평가한 올해의 영향력 있는 여성 순위를 발표했다.

한국 여성으로는 이부진 신라호텔 사장과 최수연 네이버 대표가 각각 90위와 91위에 선정됐다. 이 사장과 최 대표는 전년 이 순위에서 각각 85위, 99위로 평가받은 바 있다

포브스는 이 사장을 고(故) 이건희 삼성 선대 회장의 장녀라며 뛰어난 사업 능력으로 ‘리틀 이건희’라는 별명을 가지고 있다고 설명했다.

최 대표에 대해서는 네이버의 두 번째 여성 대표이자 지난 2022년 취임 당시 창업자를 제외하고 최연소 대표였다고 소개했다.

올해 1위는 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장이 올라 4년째 1위를 지켰다. 2위도 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재로 지난해와 동일했다.

지난해 3위였던 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 4위로 밀려났으며 대신 다카이치 사나에 일본 신임 총리가 3위를 차지했다.

포브스는 다카이치 총리가 일본 최초의 여성 총리라며 강경 보수주의자이자 ‘철의 여인’ 마거릿 대처를 롤모델로 삼고 있다고 전했다.

이와함께 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 여성 창작·출연진은 ‘케이팝 데몬 헌터스의 여성들’이라는 이름으로 공동 100위에 올랐다.

이들의 소속은 배급사 넷플릭스와 제작사 소니 픽처스 애니메이션으로 표기됐으며 국적이나 개별 직책은 따로 기재되지 않았다.

한편 포브스의 세계 여성 파워 100인 선정 작업은 올해를 포함해 22번째 진행됐다. 올해는 17명이 새롭게 순위에 진입했으며 이번에 선정된 여성들의 경제력은 37조달러(약 5경4275조원)에 달한다.