“K-빅테크로” 미래 정책 비전 첫 공개 정세주(눔) 등 스타 창업가 참여 한성숙 장관 “벤처가 차세대 국가 엔진”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 11일 서울 코엑스에서 벤처 30주년과 모태펀드 20주년을 맞아 대한민국 벤처·스타트업의 향후 방향성을 모색하는 ‘벤처 미래 비전 포럼’을 개최했다고 밝혔다.

이번 포럼은 그간 벤처 생태계가 이루어낸 성취를 기념하고 글로벌 기술 경쟁이 심화되는 대전환기에 한 벤처가 글로벌 리더로 도약하기 위해 필요한 미래 전략을 논의하는 자리로 마련됐다. 행사 운영 역시 형식 중심을 벗어나 창업가들의 통찰을 정책 설계에 적극적으로 반영하는 ‘집단지성의 장’으로 꾸려졌다.

한 장관은 “우리 벤처 생태계는 글로벌 강국으로 나아가는 문턱에 있다”며 “이제는 AI 고속도로가 깔렸고 이곳을 달릴 기업을 키우고, 그 기업들이 미래를 만들어가야 하는 시기다”고 말했다.

기조 무대에는 글로벌 헬스케어 기업 ‘눔(Noom)’의 정세주 대표가 특별 강연자로 나서 창업 과정에서의 시행착오와 글로벌 시장에서 얻은 경험을 생생하게 전했다. 벤처인 자유 대담에서는 국내외 벤처기업인과 투자자들이 참가해 기술 주권 강화, 글로벌 인재 유입, 모험자본 확충 등 현장의 문제의식과 정책 대안을 논의했다.

한성숙 장관은 포럼 중반 ‘벤처·스타트업, 유니콘을 넘어 K-빅테크로’를 주제로 직접 미래 전략을 발표하며 벤처가 대한민국 경제의 차세대 성장엔진임을 강조했다. 주요 방향으로는 △고성능 GPU 등 AI 인프라 확충 △지역 기반 첨단 창업 허브 구축 △글로벌 스탠더드 수준의 보상 체계와 국제 네트워크 강화 △모험자본의 체질 전환과 생태계 선순환 구조 마련 등이 제시됐다.

행사 말미에는 참석자들이 함께 대한민국의 미래 30년을 견인할 ‘벤처 국가’로의 도약 의지를 다지는 선포식도 진행됐다.

한 장관은 “벤처의 역사는 기술 위에서 빛났지만, 그 기술을 움직여온 것은 결국 벤처인의 도전 정신이었다”며 “오늘 논의된 현장의 속도감과 문제의식을 정책의 이정표로 삼아, 우리 벤처가 세계 무대에서 주도권을 갖는 기반을 만들겠다”고 말했다.

한 장관은 또 사회적 문제를 해결하는 혁신 기업인 ‘소셜벤처’의 중요성을 언급했다. 그는 “소셜벤처법을 제정해서 글로벌 스탠다드에 부합하는 법적 개념을 정립하겠다”며 임팩트 펀드, 팁스(TIPS) 등 지원 사업에서 소셜벤처 비중을 늘리겠다고 했다.

아울러 국내외 우수 인재가 K-벤처에서 일할 수 있는 환경이 만들어진다. 이사회에서 스톡옵션을 신속하게 결정하는 미국 실리콘밸리의 주식 보상 제도 도입이 검토된다. ‘모두의 창업 프로젝트’로 1000명의 창업가가 탄생하고 벤처 정책 범위를 유니콘·데카콘 이후 기업까지 확장한다.

중기부는 이번 포럼에서 제기된 의견을 정책에 적극 반영해 국내 벤처 생태계의 한 단계 성장을 위한 후속 대책을 조만간 발표할 계획이다.