학동 본청사 별관 증축 위한 임시청사로 8개 부서 이전

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 정기명 여수시장의 최대 업적으로 꼽히는 별관 청사 증축 공사가 가시화된다.

여수시는 학동 본청사 별관 증축 공사를 위해 웅천지구에 임시청사를 개청하고 시청 내 8개 부서를 오는 13일부터 순차적으로 이전·재배치한다고 밝혔다.

시는 본청사 별관 증축 공사에 앞서 웅천동 1809-1번지 일원에 연면적 965.57㎡ 규모의 지상 1층 임시청사를 신축했으며, 이를 통해 기존 청사 공간을 보다 효율적으로 재배치할 방침이다.

이번에 이전되는 부서는 청년인구정책관, 안전총괄과, 신산업에너지과, 여성가족과, 건설과, 공영개발과, 도시재생과, 건축과 등 총 8개 부서다.

신산업에너지과와 여성가족과는 13일 국동임시별관 4층으로 이전을 완료하고 15일부터 업무를 시작한다.

건설과, 공영개발과, 도시재생과는 새롭게 개청하는 웅천 소재의 임시청사로 20~21일 이전을 마무리하고 22일부터 근무에 들어간다.

청년인구정책관은 20일 시청 앞 허재영정형외과 건물 2층으로 이전하며, 안전총괄과는 같은 날 본청사 2층으로 재배치된다. 건축과는 21일 구 보건소 2층으로 이전해 22일부터 업무를 개시할 예정이다.

또한 웅천 임시청사에는 시전동 현장민원실도 함께 배치될 예정이며, 웅천동 주민들의 행정서비스 이용 편의가 향상될 것으로 기대된다.

시 관계자는 “시민 불편을 최소화하고 업무 공백 없이 이전 작업을 진행하겠다”고 말했다.

현재의 여수시청사 옆에 신축될 별관 증축 공사는 실시설계를 거쳐 내년 쯤에 착공될 계획이다.