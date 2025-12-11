특별시 행정특례 대우·한국해운협회 이전 등 제안

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산지역 시민단체가 ‘해양수도 부산’ 선포 25년을 맞아 부산시와 중앙정부가 실질적인 해양수도 구축에 적극 나서야 한다고 촉구했다.

부산항을사랑하는시민모임과 부산항발전협의회는 11일 공동 성명을 내고 “2000년 12월 18일 부산시가 해양수도를 선포한 지 25년이 지났지만 여전히 해양수도라는 명칭에 걸맞은 위상을 갖추지 못하고 있다”고 지적했다.

두 단체는 “해양수도 선포 25년과 해양수산부의 부산 이전이라는 중요한 전환점을 맞아 명분이 아닌 실리를 확보하는 ‘해양수도 부산 바로 세우기’에 나서야 한다”며 “명실상부한 해양수도를 만들어 서울특별시와 함께 국토 균형발전의 한 축을 담당해야 한다”고 강조했다.

시민단체들은 해양수도 실현을 위한 구체적 방안도 제시했다.

제안 사항으로는 △해양수산부의 열린 행정과 현장 중심 해양정책 수립 △부산의 해양금융역량 강화 △해양수산부와 부산시 간 협치 체계 구축 △부산시 해양부시장 및 해양정책관 설치와 해양 관련 예산 증액 △부울경 해양메가시티 전략 추진 △해운기업 본사 이전 △한국해운협회의 부산 이전 및 부산사무소의 ‘부산본부’ 승격 △해양수도 부산의 특별시 행정특례 대우 △‘해수부 이전 특별지원법’을 ‘부산해양경제수도 특별조치법’으로 개정·보완 등이 포함됐다.